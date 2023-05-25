Вьетнам приветствует индийские инвестиции в инфраструктуру

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и генеральный директор Adani Group's Adani Ports and SEZ Limited (APSEZ) Каран Адани. Фото: ВИА

Вьетнам приветствует партнеров, в том числе из Индии, которые заинтересованы в инвестициях в инфраструктуру, особенно в стратегическую инфраструктуру страны, включая транспортную, энергетическую, цифровую и адаптируемую к климату инфраструктуру, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь генеральному директору Adani Group's Adani Ports and SEZ Limited (APSEZ) Карану Адани во время приема в Ханое 14 мая.

Премьер-министр Вьетнама рассказал своему гостю, что во время недавнего расширенного саммита Группы семи в Японии он встретился со своим индийским коллегой Нарендрой Моди, чтобы обсудить меры и направления продвижения двустороннего сотрудничества, соответствующего потенциалу их всеобъемлющего стратегического партнерства.

Информируя Адани о развитии страны, он сказал, что Вьетнам строит независимую и самодостаточную экономику, которая активно продвигает широкую и эффективную глобальную интеграцию, чтобы стать развивающейся страной с современной промышленностью и высоким средним доходом к 2030 году и развитой страной с высоким доходом к 2045 году.

По его словам, Вьетнам сосредоточен на трех стратегических прорывах, а именно на совершенствовании институтов, развитии людских ресурсов и строительстве инфраструктуры.

В ходе этого процесса, по его словам, Вьетнам эффективно мобилизует и использует все ресурсы для развития. Внутренние ресурсы считаются фундаментальными, стратегическими, долгосрочными и решающими, а внешние - важными, ориентированными на прорыв и регулярными.

Адани, в свою очередь, заявил, что Adani является крупнейшим экономическим конгломератом в Индии, работающим в различных секторах, таких как порт, транспорт, логистика, энергетика и цифровые технологии в более чем 50 странах мира.

Группа потратила время на изучение возможностей Вьетнама и решила взять на себя долгосрочные обязательства в этой стране, причем не только в сфере портов и логистики, но и в области энергетики и цифровых технологий. В частности, Adani намерена построить экологически чистую портовую экосистему и инвестировать в ветряные и солнечные электростанции в этой стране, с общим капиталом около 10 млрд. долл. США, в соответствии со стратегией развития Вьетнама, добавил он.

Премьер-министр Тьинь подчеркнул, что Вьетнам приветствует инвестиции Adani в эти сектора, в частности, в развитие порта Льенчиеу в центральном городе Дананг и проекты по возобновляемым источникам энергии во Вьетнаме.

Вьетнам готов создать еще более благоприятные условия для индийских компаний и крупных конгломератов, включая Adani, для ведения бизнеса в стране, сказал он.

Он выразил надежду, что Adani будет расширять инвестиции в этой сфере и эффективно работать с вьетнамскими партнерами для достижения конкретных результатов.

Согласившись с предложениями премьер-министра, Адани сказал, что APSEZ будет тесно сотрудничать с вьетнамскими заинтересованными сторонами для запуска конкретных проектов, способствуя эффективному продвижению двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства, как и ожидает премьер-министр.



