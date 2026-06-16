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Вьетнам приветствует заявление США и Ирана о достижении мирного соглашения
«Вьетнам приветствует заявление Соединённых Штатов Америки и Ирана о достижении мирного соглашения. Мы высоко оцениваем усилия, направленные на достижение данной договорённости.
Мы призываем заинтересованные стороны в ближайшее время подписать соглашение и обеспечить его полное выполнение, создавая условия для достижения всеобъемлющего и устойчивого решения, способного обеспечить мир и стабильность на Ближнем Востоке, включая Ормузский пролив, на основе международного права и Устава Организации Объединённых Наций, в интересах государств региона, а также во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всём мире».