Вьетнам привержен углублению своих отношений с ООН и ЭСКАТО

По приглашению заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) и исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) г-жи Армида Салсия Алишахбана вице-премьер Вьетнама Ву Дык Дам примет участие в 78-й сессии ЭСКАТО, которая пройдет с 23 по 27 мая в Бангкоке (Таиланд). Встреча направлена на формирование будущего регионального сотрудничества для продвижения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и выполнения обязательства «никого не оставить позади».



Посол Вьетнама в Таиланде, глава постоянной вьетнамской миссии при ЭСКАТО Фан Чи Тхань подтвердил, что участие вице-премьера Вьетнама Ву Дык Дама в этой встрече имеет большое значение для обеих сторон в контексте того, когда в этом году отмечаются 75-летие создания ЭСКАТО и 45-летие вступления Вьетнама в ООН. Это свидетельствует о твердой приверженности правительства Вьетнама углублению отношений с ООН и ЭСКАТО в ближайшее время, что будет способствовать активизации диалога и сотрудничества со странами-членами, эффективному продвижению поддержки ЭСКАТО в реализации стратегий и целей развития Вьетнама, повышению роли и позиции Вьетнама на международной арене, а также созданию мирной и стабильной обстановки, активизации сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.