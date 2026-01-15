Вьетнам привержен активному, проактивному и ответственному участию в цифровом сотрудничестве АСЕАН

15 января в Ханое состоялась торжественная церемония открытия 6-го Совещания министров АСЕАН по цифровым вопросам (ADGMIN), принимающей стороной которого выступает Вьетнам. В мероприятии принял участие и выступил с программной речью Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь.

В церемонии также приняли участие министры, курирующие сферы информационных технологий, телекоммуникаций и цифровой трансформации государств – членов АСЕАН; главы делегаций Диалоговых партнёров; Као Ким Хоун, Генеральный секретарь АСЕАН; Амандиип Сингх Гилл, заместитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций, Специальный посланник Генерального секретаря ООН по вопросам технологий; послы, временные поверенные в делах, представители бизнеса и международных организаций.





Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на церемонии открытия 6-го Совещания министров АСЕАН по цифровым вопросам (ADGMIN). (Фото: ВИА)

Выступая с приветственным словом на открытии Совещания, Министр науки и технологий Вьетнама Нгуен Мань Хунг, председатель 6-го Совещания ADGMIN, сообщил, что тема нынешнего форума — «Адаптивная АСЕАН: от инфраструктурной связности к интеллектуальной связности» — ярко отражает эпохальный сдвиг в мышлении о цифровом развитии АСЕАН: от приоритета расширения инфраструктуры подключения — к использованию интеллекта, данных и добавленной стоимости, создаваемых самими этими связями.



Для успешной и эффективной реализации данного перехода, по словам министра Нгуена Мань Хунга, АСЕАН необходимо сосредоточиться на ключевых направлениях трансформации, включая инфраструктуру, цифровое правительство, трудовые ресурсы, инновации, экономику, торговлю и промышленность.



Выступая на церемонии открытия, Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хоун подтвердил приверженность АСЕАН продвижению всеобъемлющего цифрового сотрудничества, сокращению цифрового разрыва между государствами-членами, а также формированию безопасного, надёжного и инклюзивного цифрового пространства.



Амандиип Сингх Гилл, заместитель Генерального секретаря и Специальный посланник Генерального секретаря ООН по вопросам технологий, приглашённый принимающей стороной — Вьетнамом, также поделился оценками глобальных тенденций в сфере цифровой трансформации и искусственного интеллекта, выдвинув ряд рекомендаций для АСЕАН по продолжению сбалансированного, ориентированного на человека подхода, обеспечивающего практический вклад цифровых технологий в устойчивое развитие.

От имени руководства Партии, Государства и Правительства Премьер-министр Фам Минь Тьинь тепло приветствовал министров АСЕАН, международных делегатов и представителей технологического бизнес-сообщества, принявших участие в ADGMIN-6 в Ханое, городе с тысячелетней историей, героическом городе, Городе мира.



Премьер-министр подчеркнул, что АСЕАН и весь мир переживают фундаментальные и всеобъемлющие трансформации, в которых цифровая трансформация, развитие цифрового правительства, цифровой экономики и цифрового общества становятся новыми драйверами роста и постепенно утверждаются в качестве опоры устойчивого развития как на глобальном уровне, так и на уровне отдельных государств.



Он отметил, что с момента вступления в АСЕАН Вьетнам всегда рассматривал Ассоциацию как стратегический приоритет своей внешней политики. В цифровую эпоху устойчивое развитие Вьетнама ещё теснее связано со стабильностью, миром и процветанием Сообщества АСЕАН.



Вьетнам приложил значительные усилия для продвижения национальной цифровой трансформации и достиг ряда важных результатов. Цифровая инфраструктура совершила качественный скачок по мощности, технологиям и качеству; покрытие сетью 5G достигло 91,2% населения; скорость мобильного интернета в 2025 году вошла в топ-20 в мире, поднявшись на 50 позиций по сравнению с концом 2020 года; введена в эксплуатацию наземная оптоволоконная линия протяжённостью 3 900 км, соединяющая Вьетнам с пятью государствами АСЕАН.



Развитие цифрового правительства активно продвигается; решительно внедряются онлайн-госуслуги с ориентацией на безбумажную административную систему. Цифровая экономика всё более утверждается как новый двигатель роста: темпы роста электронной коммерции достигают 25% в год, а её объём в 2025 году оценивается примерно в 36 млрд долларов США — втрое больше по сравнению с 2020 годом.



Вопросам кибербезопасности уделяется особое внимание; Вьетнам успешно организовал церемонию открытия для подписания Конвенции ООН о борьбе с киберпреступностью (Ханойская конвенция); в Глобальном индексе кибербезопасности страна занимает 16-е место в мире и 3-е место в АСЕАН.



В контексте продвижения к Видению Сообщества АСЕАН-2045 — динамичного, самодостаточного и сплочённого — Премьер-министр поделился тремя крупными ориентирами рекомендательного характера для Совещания, включая укрепление цифрового доверия и формирование адаптивных институтов.