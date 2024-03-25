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Вьетнам преодолевает препятствия на пути модернизации фондового рынка
Фам Тхи Тхуй Линь сообщила, что для решения проблемы с предторговыми маржевыми требованиями ведутся переговоры с международными рейтинговыми агентствами с целью поиска приемлемых решений. Кроме того, SSC предложила Министерству финансов (MoF) поправки и дополнения к нормативным актам. Эти изменения, если они будут реализованы, отменят требование о 100-процентной денежной марже для иностранных институциональных инвесторов при условии, что они смогут продемонстрировать безопасный процесс оплаты.
Что касается коэффициентов иностранной собственности, то SSC сотрудничает с МФ и Министерством планирования и инвестиций (MPI) для проведения всестороннего обзора в различных отраслях. SSC предложила MPI совместно с другими соответствующими министерствами и ведомствами расширить лимиты на иностранную собственность в неосновных секторах. Ожидается, что эта важнейшая информация, переведенная на английский язык, вскоре будет опубликована в открытом доступе.
SSC также предпринимает усилия по совершенствованию правил раскрытия информации, особенно для публичных и крупных компаний, зарегистрированных на бирже. Предложенные поправки, после их утверждения Минфином, обяжут раскрывать информацию на английском языке как при регулярном, так и при нерегулярном обновлении информации. Согласно графику реализации этих изменений, с 1 января 2025 года раскрытие информации на английском языке станет обязательным для регулярной информации и крупных компаний, включенных в листинг. Раскрытие нерегулярной информации станет обязательным к 1 января 2026 года, а к 1 января 2028 года это требование распространится на все публичные компании.
По прогнозам Всемирного банка, если вьетнамский фондовый рынок достигнет желанного статуса "развивающегося", то к 2030 году он сможет привлечь дополнительно 25 миллиардов долларов США нового инвестиционного капитала от международных инвесторов.