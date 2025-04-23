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НОВОСТИ

Вьетнам+ представляет 3D-мультимедийный проект, посвящённый Победе 30 апреля и воссоединению страны

Исторические и героические моменты освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны оживают в специальном 3D-интерактивном мультимедийном проекте «Героическая песнь воссоединённой Родины».
  Фото: ВИА  
Этот цифровой проект был создан электронной газетой Вьетнам+ — интернет-изданием ВИА - в честь 50-летия великого события (30 апреля 1975 года - 30 апреля 2025 года).

Продукт, доступный на вьетнамском языке по адресу https://www.vietnamplus.vn/50namgiaiphongmiennam/, представлен в современном и новаторском формате. Он включает в себя 3D-интерактивную игру, построенную вокруг несокрушимого символа Победы 30 апреля - танка Освободительной армии, который прорывает ворота Дворца Независимости. Этот знаковый момент стал источником национальной гордости, олицетворяя несгибаемое стремление народа к полной свободе Юга и воссоединению страны.

Подобно замедленной киноленте, мультимедийный проект Вьетнам+ погружает читателя в героическое путешествие к воссоединению страны - от Центрально-вьетнамской операции и стремительного наступления войск до исторической Хошиминской операции и капитуляции генерала Зыонг Ван Миня.

Эта славная глава истории нации оживает благодаря архивным видеоматериалам, 3D-графике и интерактивным элементам. Пользователи могут взаимодействовать с контентом с помощью касаний на смартфонах или мыши и клавиатуры на компьютерах. Историческая информация подана в формате дата-журналистики, а видеографика придаёт событиям динамику и визуальную насыщенность. Специальный подкаст воспроизводит незабываемые моменты национальной истории. Пользователи могут включать и отключать звук, а также управлять танком на экране с помощью смартфона или клавиш WASD и стрелок на компьютере, погружаясь в атмосферу эпохального времени.

Проект «Героическая песнь воссоединённой Родины» стал воплощением одного из семи ключевых изменений в современной медиасреде — трансформации способов повествования: от текста и фото к мультимедийному сторителлингу.

Этот уникальный мультимедийный проект был представлен в период, когда Вьетнамское информационное агентство (ВИА) - ведущий мультимедийный новостной ресурс страны - активно ускоряет цифровую трансформацию и расширяет своё присутствие на различных платформах.

Помимо основного контента, пользователи могут ознакомиться с широким спектром материалов о Вьетнаме, вступившем в новую эпоху спустя 50 лет после воссоединения. Особое внимание уделено Хошимину - важнейшему экономическому центру и очагу инновационного развития страны.

ВИА/ИЖВ

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