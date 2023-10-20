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НОВОСТИ

Вьетнам представляет халяльные продукции на международной ярмарке в Малайзии

Вьетнамские компании представляют 50 продуктов питания и напитков на ярмарке в рамках Международной бизнес-конференции Селангора (SIBS) в Малайзии. В рамках Международной бизнес-конференции Селангора (SIBS) 2023 года, проходящей с 19 по 22 октября в Конференц-центре Куала-Лумпура, Торговое представительство Вьетнама в Малайзии представило вьетнамские блюда и напитки малазийским и иностранным друзям. Все вьетнамские продукты, представленные на ярмарке, имеют сертификаты Халяль.

Торговый советник Ле Фу Кыонг сообщил, что вьетнамские продукты привлекли внимание международных друзей, поскольку чай, кофе и орехи кешью Вьетнама уже давно известны на международном рынке. Однако для проникновения на рынок Малайзии, в частности, и на рынок мусульманских стран, в целом, сертификация Халяль считается важным стандартом. Международные партнеры высоко оценивают усилия вьетнамских компаний по производству продуктов питания и напитков по халяльным стандартам.

В ходе программы Международной бизнес-конференции Селангора в Малайзии Вьетнамская чайная ассоциация приняла участие в Форуме чайных ассоциаций Китая и государств Юго-Восточной Азии. В итоге Вице-президент Вьетнамской чайной ассоциации Нгуен Тхи Ань Хонг подписала Меморандум о взаимопонимании с Малайзийской чайной ассоциацией. Соответственно, Вьетнам увеличит объем экспорта чая в Малайзию примерно на 10% по сравнению с 2022 годом, до 20,6 млн ринггитов (4,2 млн долларов США).

Нгуен Тхи Ань Хонг сообщила, что Чайная Ассоциация АСЕАН была создана 4 года назад и имеет задачу продвижения потребления чая среди стран-членов. Кроме того, Чайная Ассоциация АСЕАН проводит множество мероприятий по обмену знаниями и культурой, таких как туры для изучения производства чая в странах АСЕАН.

Международная бизнес-конференция Селангора (SIBS) проводится ежегодно. В SIBS 2023 года приняли участие 20 стран, таких как Китай, Индонезия, Япония, Уганда, Вьетнам, Австралия и т.д.

В рамках SIBS-2023 также параллельно проходит ряд важных мероприятий, в том числе 9-я Международная выставка продуктов питания и напитков в Селангоре, 7-я Селангорская бизнес-конференция АСЕАН, 8-я Селангорская конференция «Умный город и цифровая экономика», 4-я выставка инноваций и творчества, 9-я Международная ярмарка Селангора и 3-я выставка Индустриального парка Селангора.

ИЖВ/ВИА

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