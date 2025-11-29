Вьетнам представляет уникальный потенциал туризма и сотрудничества в сфере путешествий в Австралии



В рамках программы стимулирования туризма 2025 года Министерства культуры, спорта и туризма мероприятие было направлено на продвижение уникальных туристических направлений, продуктов и услуг Вьетнама среди австралийских партнёров туристического сектора, средств массовой информации и путешественников, тем самым расширяя сотрудничество в сфере туризма с этим рынком Океании.

В приветственной речи заместитель директора VNAT Ха Ван Шиеу подчеркнул, что Вьетнам признан одним из ведущих туристических направлений Юго-Восточной Азии, предлагающим бесконечную красоту и богатое культурное наследие, где гости могут исследовать объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, отдыхать на тропических пляжах протяжённостью более 3 000 км по всей стране и наслаждаться гостиницами, курортами и развлекательными услугами мирового класса.

По словам Ха Ван Шиеу, Вьетнам предлагает широкий спектр туристических продуктов, включая роскошные курорты, путешествия с впечатлениями, экотуризм и устойчивый туризм, оздоровительный отдых и пляжные ретриты, туры по культурному наследию, туризм формата MICE, а также «медленный туризм», удовлетворяя разнообразные интересы международных путешественников, в том числе из Австралии.

Он также подчеркнул, что вьетнамская кухня является ещё одной крупной туристической привлекательностью, благодаря которой страна получила прозвище «кухня мира».

Ха Ван Шиеу выразил уверенность, что при внимании со стороны правительств двух стран, поддержке представителей Вьетнама в Австралии и Посольства Австралии во Вьетнаме, содействии профильных органов и активизации деловых связей туризм в ближайшем будущем станет одной из самых заметных сфер сотрудничества в рамках Всестороннего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Австралией.

Выступая на мероприятии, заместитель генерального консула Вьетнама в Сиднее Чан Тхи Тхань Ми, одновременно возглавляющая Торговое представительство Вьетнама в Австралии, отметила, что туризм является одним из самых динамичных мостов, соединяющих Вьетнам и Австралию, способствуя взаимопониманию и дружбе. Она подчеркнула, что помимо пейзажей и кухни, тёплое отношение и гостеприимство вьетнамцев побуждают туристов возвращаться в «страну в форме буквы S» снова и снова.

Чан Тхи Тхань Ми подчеркнула, что Генеральное консульство Вьетнама в Сиднее готово оказывать поддержку предприятиям и настроено на тесное сотрудничество с VNAT и всеми австралийскими партнёрами для содействия путешествиям, обмену информацией и решения возникающих вопросов.

Нерма Гунич, специальный советник Австралийской комиссии по торговле и инвестициям (AUSTRADE), связала прочное партнёрство между AUSTRADE и VNAT с двусторонними туристическими проектами, особенно с проведением в июне 2024 года в Мельбурне Вьетнамско-австралийского туристического семинара, а также с продолжающимися усилиями по продвижению сотрудничества в сфере туризма между двумя странами.