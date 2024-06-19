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Вьетнам представит резолюцию по изменению климата и правам человека на 56-й сессии СПЧ ООН

Вьетнам от имени Основной группы, в которую также входят Бангладеш и Филиппины, представит Резолюцию 2024 года об изменении климата и правах человека на тему обеспечения прав человека в процессе энергетического перехода на 56-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), которая открылась в Женеве 18 июня

Начиная с 2009 года, Вьетнам, Бангладеш и Филиппины ежегодно активно выносят эту резолюцию на рассмотрение и утверждение Совета, и каждый год ее тема меняется.

Активное участие Вьетнама в разработке и принятии этой резолюции, а также в деятельности Основной группы отражает его усилия по реагированию на изменение климата, а также способствует реализации его внешней политики, направленной на активное и позитивное участие и ответственность за вопросы, вызывающие общую озабоченность международного сообщества.

В 56-й сессии, которая продлится до 12 июля, примут участие представители 47 стран-членов и более 100 стран-наблюдателей, межправительственных международных и неправительственных организаций, базирующихся в Женеве.
Ожидается, что на рассмотрение и утверждение совета будет представлено 19 проектов резолюций.

Выступая на церемонии открытия 18 июня, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк подчеркнул, что в 2023 году, согласно данным, собранным его ведомством, число погибших в вооруженных конфликтах гражданских лиц увеличилось на 72%, причем доля женщин среди погибших удвоилась, а детей - утроилась, по сравнению с предыдущим годом.

Он призвал страны принять меры и работать вместе, чтобы найти путь к возвращению к миру в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

ВИА/ИЖВ

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