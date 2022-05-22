Вьетнам представит национальные стратегии развития на ВЭФ в Давосе в 2022 году

Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай примет участие в 52-м ежегодном собрании Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое пройдет 23-24 мая в Давосе, Швейцария, по приглашению основателя и исполнительного председателя ВЭФ профессора Клауса Шваба.

«Это будет одно из основных многосторонних мероприятий Вьетнама в области международных отношений в 2022 году, особенно в контексте того, что ежегодное собрание этого крупного глобального экономического форума было отложено за последние два года из-за COVID-19», - заявила посол Ле Тхи Туйет Май, постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций, Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных организациях в Женеве..

Она сказала, что с тех пор, как Вьетнам и ВЭФ установили свои отношения в 1989 году, лидеры обеих сторон уделяли большое внимание развитию двусторонних связей во многих областях.

Вьетнам участвовал в четырех ежегодных встречах ВЭФ на уровне премьер-министров в 2007, 2010, 2017 и 2019 годах и присоединялся к ВЭФ по АСЕАН на уровне премьер-министров 4 раза в 2012, 2013, 2014 и 2017 годах.

Страна принимала ВЭФ по АСЕАН в 2018 году, ВЭФ по Меконгу в 2016 году и ВЭФ по Восточной Азии в 2010 году.

По словам дипломата, первый страновой стратегический диалог ВЭФ по Вьетнаму состоялся 29 октября 2021 года в очном формате, который был оценен ВЭФ как наиболее успешный диалог, поскольку был проведен в координации со страной во всех аспектах.

Она подчеркнула, что ежегодное собрание ВЭФ в 2022 году проходит в важное время, когда мир сталкивается со многими проблемами. Мероприятие, в котором принимают участие около 2.500 государственных деятелей, представителей международных организаций, бизнеса, международных неправительственных организаций (НПО) и ученых, направлено на поиск решений мировых проблем.

Среди неотложных тем для обсуждения – глобальные пандемии, вооруженный конфликт в Украине, а также геоэкономические потрясения и изменение климата. Центральная тема, а также решения, которые будут обсуждаться и предлагаться на встрече, отражают общие заботы и стремления человечества к процветанию, стабильности и развитию после двух лет пандемии COVID-19, охватившей весь мир, а также в условиях растущей сегодня геополитической напряженности.

Дипломат сказала, что встреча ознаменует собой новую эру глобальной ответственности и сотрудничества, направленную на формулирование стратегий и поиск решений крупнейших мировых проблем, а также на продвижение долгосрочных экономических, экологических и социальных приоритетов для укрепления фундамента стабильной глобальной системы во все более усложняющемся многополярном мире.

Для Вьетнама это мероприятие станет шансом для страны представить свою стратегию социально-экономического развития в новый период, политику по открытию туризма, поощрение торговли, инвестиций и инклюзивное восстановление экономики в направлении перехода к модели зеленого роста, цифровизации и устойчивости, а также твердые обязательства Вьетнама по поддержанию и продвижению многостороннего сотрудничества и реализации целей устойчивого развития.

Дипломат процитировала профессора Клауса Шваба, заявившего, что участие Вьетнама во встрече ВЭФ 2022 года вместе с лидерами других стран, международных организаций и глобальных корпораций дает стране возможность повысить свою роль активного партнера международного сообщества, внести свой вклад в усилия по ориентации идей и стратегического политического мышления на текущий переломный период.