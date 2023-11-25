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Вьетнам представил 4 рекомендации на Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме
Он подчеркнул необходимость строгого соблюдения международных обязательств, международного права и устава Организации Объединенных Наций (ООН); а также отказа от применения силы, силовой политики, односторонности и раскола на мировое сообщество.
Во-вторых, необходимо активизировать межпарламентское сотрудничество в регионе путем укрепления существующих механизмов сотрудничества и взаимодействия, таких как АТПФ; наращивать сотрудничество между парламентами для обмена информацией и опытом; создавать сеть взаимодействия между парламентами в целях усиления общей мощи и повышения совместного влияния. Парламенты могут сотрудничать в разработке общих норм и правил, вместе обсуждать различные меры по поддержанию мира и стабильности, а также по решению глобальных проблем.
В-третьих, следует повышать профессиональную компетентность парламентов и парламентариев в целях поддержания мира и стабильности. Парламенты должны хорошо понимать международные вопросы и внимательно следить за ними, особенно вопросы безопасности, экономики, окружающей среды и прав человека.
Наконец, парламенты стран-учатниц АТПФ должны отдавать приоритеты реализации целей устойчивого и инклюзивного развития, что служит основой для обеспечения мира и стабильности в регионе и во всем мире. Мир прошел более половины пути к достижению Целей устойчивого развития на период до 2030 года, однако все еще остается большой разрыв между обязательствами и их реализацией. При нынешнем подходе Азиатско-Тихоокеанский регион сможет достичь этих целей только к 2065 году, что на 35 лет позже первоначального плана. Поэтому насущная необходимость – это мобилизация и эффективное использование государственных, частных, внутренних и международных финансовых ресурсов, а также взносов различных организаций и частных лиц.
Также на форуме заместитель председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Дык Хай заявил, что Вьетнам отдает первоочередной приоритет поддержанию мира и стабильности для того, чтобы сосредоточиться на развитии страны и улучшении жизни своего населения, а также внести ответственный вклад в решение региональных и международных проблем. Вьетнам поддерживает инициативы по обеспечению мира и стабильности в регионе и во всем мире; выступает за мирное урегулирование возникающих конфликтов и споров, отказ от угрозы силой или ее применения, соблюдение международного права и устава ООН.