Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам представил 4 рекомендации на Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме

24 ноября на пленарном заседании 31-го Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ-31), проходящего в Маниле (Филиппины), заместитель председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Дык Кхай выступил с важным докладом, представив 4 рекомендации по дальнейшему повышению роли парламентов.
Делегация Национального собрания Вьетнама во главе с заместителем председателя Нгуен Дык Кхаем принимает участие в 31-м ежегодном заседании Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (APPF-31) в Маниле, Филиппины. Фото: ВИA
По словам вице-спикера вьетнамского парламента, страны, во-первых, необходимо продолжать строго выполнять свои политические обязательства по наращиванию многостороннего и межпарламентского сотрудничества, усилению диалога, обмену информацией и опытом в парламентской деятельности, повышению уровня знаний и укреплению доверия на основе взаимного уважения.

Он подчеркнул необходимость строгого соблюдения международных обязательств, международного права и устава Организации Объединенных Наций (ООН); а также отказа от применения силы, силовой политики, односторонности и раскола на мировое сообщество.

Во-вторых, необходимо активизировать межпарламентское сотрудничество в регионе путем укрепления существующих механизмов сотрудничества и взаимодействия, таких как АТПФ; наращивать сотрудничество между парламентами для обмена информацией и опытом; создавать сеть взаимодействия между парламентами в целях усиления общей мощи и повышения совместного влияния. Парламенты могут сотрудничать в разработке общих норм и правил, вместе обсуждать различные меры по поддержанию мира и стабильности, а также по решению глобальных проблем.

В-третьих, следует повышать профессиональную компетентность парламентов и парламентариев в целях поддержания мира и стабильности. Парламенты должны хорошо понимать международные вопросы и внимательно следить за ними, особенно вопросы безопасности, экономики, окружающей среды и прав человека.

Наконец, парламенты стран-учатниц АТПФ должны отдавать приоритеты реализации целей устойчивого и инклюзивного развития, что служит основой для обеспечения мира и стабильности в регионе и во всем мире. Мир прошел более половины пути к достижению Целей устойчивого развития на период до 2030 года, однако все еще остается большой разрыв между обязательствами и их реализацией. При нынешнем подходе Азиатско-Тихоокеанский регион сможет достичь этих целей только к 2065 году, что на 35 лет позже первоначального плана. Поэтому насущная необходимость – это мобилизация и эффективное использование государственных, частных, внутренних и международных финансовых ресурсов, а также взносов различных организаций и частных лиц.

Также на форуме заместитель председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Дык Хай заявил, что Вьетнам отдает первоочередной приоритет поддержанию мира и стабильности для того, чтобы сосредоточиться на развитии страны и улучшении жизни своего населения, а также внести ответственный вклад в решение региональных и международных проблем. Вьетнам поддерживает инициативы по обеспечению мира и стабильности в регионе и во всем мире; выступает за мирное урегулирование возникающих конфликтов и споров, отказ от угрозы силой или ее применения, соблюдение международного права и устава ООН.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top