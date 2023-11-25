Вьетнам представил 4 рекомендации на Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме

Делегация Национального собрания Вьетнама во главе с заместителем председателя Нгуен Дык Кхаем принимает участие в 31-м ежегодном заседании Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (APPF-31) в Маниле, Филиппины. Фото: ВИA