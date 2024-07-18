Вьетнам представил представление о границах континентального шельфа за пределами 200 морских миль в отношении центрального района Восточного моря

В тот же день Министерство иностранных дел опубликовало заявление по поводу представления Вьетнама.

Посол Данг Хоанг Жанг вручает представление Вьетнама представителю Комиссии по границам континентального шельфа. Фото: ВИA

Представление континентального шельфа за пределами 200 морских миль необходимо для осуществления прав и обязанностей государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), как это предусмотрено в статье 76. Соответственно, когда прибрежное государство имеет континентальный шельф, простирающийся за пределы 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, прибрежное государство должно представить соответствующую информацию и данные в КГКШ для рассмотрения и выработки рекомендаций относительно границ расширенного континентального шельфа.

Представление о континентальном шельфе Вьетнама за пределами 200 морских миль в отношении Центрального района Восточного моря является третьим представлением Вьетнама. В мае 2009 года Вьетнам подал отдельное представление в отношении Северного района Восточного моря и совместное с Малайзией представление в отношении южной части Восточного моря.

В вербальной ноте Генеральному секретарю ООН по поводу представления Вьетнамом расширенного континентального шельфа в отношении Центрального района Вьетнам подтвердил, что это представление не повлияет на вопросы, связанные с делимитацией морских пространств между Вьетнамом и соответствующими прибрежными государствами на основе UNCLOS.

По этому случаю посол Данг Хоанг Жанг и делегация Министерства иностранных дел Вьетнама выразили свою благодарность ООН за поддержку процесса подачи заявок Вьетнамом в соответствии с UNCLOS и соответствующими правилами КГКШ.

В тот же день Постоянное представительство Вьетнама при ООН направило Генеральному секретарю ООН вербальную ноту с изложением позиции Вьетнама в отношении представления Филиппин о границах расширенного континентального шельфа за пределами 200 морских миль в Восточном море 14 июня 2024 г.