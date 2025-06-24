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Вьетнам председательствует на Конференции государств-участников Конвенции ООН по морскому праву
Выступая после избрания и приступив к выполнению обязанностей председателя, заместитель министра Нгуен Минь Ву отметил позитивные достижения в реализации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС) и глобальном управлении морями и океанами в последнее время — особенно успех третьей Конференции ООН по океану (UNOC 3), прошедшей в начале июня в Ницце (Франция), а также усилия по скорейшему вступлению в силу Соглашения по морскому биоразнообразию в районах за пределами национальной юрисдикции (BBNJ)
На фоне серьёзных вызовов, стоящих перед морями и океанами, таких как загрязнение морской среды, последствия изменения климата, утрата биоразнообразия и истощение морских ресурсов, председатель СПЛОС 35 призвал страны укреплять приверженность многосторонности, участвовать в дискуссиях с духом сотрудничества и конструктивности, активно предлагать меры по содействию реализации ЮНКЛОС, повышению эффективности деятельности учреждений, созданных на её основе, тем самым укрепляя роль и жизнеспособность ЮНКЛОС - «Устав океанов» — в поддержании порядка на море, сохранении и устойчивом использовании морских ресурсов, внося вклад в мир, стабильность и устойчивое развитие во всем мире.
Выступая от имени Генерального секретаря ООН, заместитель Генерального секретаря по правовым вопросам Элинор Хаммаршёльд подтвердила, что спустя 43 года с момента принятия ЮНКЛОС по-прежнему остаётся универсальной правовой основой для регулирования всей деятельности на морях и океанах.
Универсальная ценность и целостность ЮНКЛОС продолжали получать признание на различных форумах и в рамках механизмов ООН, включая UNOC 3, Открытые консультационные процессы Генеральной Ассамблеи по вопросам океанов и морского права (ICP) и Подготовительный комитет по вступлению в силу BBNJ.
Sau phiên khai mạc và hoàn tất việc bầu Đoàn Chủ tịch và một số vị trí điều hành khác, Hội nghị đã nghe báo cáo của Toà án quốc tế về Luật biển (ITLOS), Cơ quan quyền lực Đáy đại dương (ISA), Ủy ban Ranh giới thềm lục địa (ISA) và tiến hành thảo luận, thống nhất định hướng hoạt động của các thể chế nêu trên trong thời gian dưới sự điều hành của Chủ tịch.
После пленарного заседания и завершения процедуры избрания Президиума и ряда других должностных лиц, Конференция заслушала доклады Международного трибунала по морскому праву (ITLOS), Международного органа по морскому дну (ISA), Комиссии по границам континентального шельфа (CLCS) и провела обсуждения, согласовав направления их деятельности на следующий период под председательством Вьетнама.
В интервью корреспонденту ВИА на полях конференции Постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву отметил, что впервые возглавив столь важную ежегодную конференцию по реализации ЮНКЛОС, Вьетнам продемонстрировал высокий уровень доверия и признания со стороны международного сообщества к его лидерским способностям в многосторонних процессах в рамках системы ООН. Это также свидетельствует о высокой оценке вклада Вьетнама в продвижение реализации ЮНКЛОС и глобального управления океанами.
В преддверии своего председательства на СПЛОС 35, заместитель министра Нгуен Минь Ву провёл серию подготовительных совещаний как в очном, так и в онлайн-форматах с заместителем Генерального секретаря ООН, Управлением по правовым вопросам ООН, руководителями учреждённых по ЮНКЛОС органов, а также проконсультировался с региональными группами, послами и главами делегаций заинтересованных стран в Нью-Йорке.