НОВОСТИ
Вьетнам председательствовал на церемонии открытия 36-й Конференции государств – участников ЮНКЛОС
В работе конференции приняли участие представители 172 государств – участников Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС), наблюдатели, руководители органов, учреждённых в соответствии с Конвенцией, а также представители ряда международных и неправительственных организаций.
Выступая на церемонии открытия, Нгуен Минь Ву приветствовал Камбоджу и Кыргызстан, впервые принимающих участие в конференции в качестве государств – участников ЮНКЛОС. Он подчеркнул, что Конвенция продолжает оставаться всеобъемлющей правовой основой, регулирующей всю деятельность на морях и океанах, создавая фундамент для стабильности, сотрудничества и мирного урегулирования споров. В условиях, когда мировой океан сталкивается с многочисленными вызовами, включая изменение климата, загрязнение морской среды, утрату биоразнообразия и проблемы морской безопасности, заместитель министра призвал государства укреплять сотрудничество и мобилизовывать ресурсы для защиты океана, поддержания мирной, безопасной и устойчивой морской среды.
Он также отметил прогресс в области глобального управления морской деятельностью, в частности вступление в силу с 17 января 2026 года Соглашения о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции, успешное проведение третьей Конференции ООН по океану в Ницце (Франция), а также деятельность Международного трибунала по морскому праву, Международного органа по морскому дну и Международной морской организации (ИМО). Вместе с тем он призвал государства-участники продолжать добросовестно выполнять положения ЮНКЛОС и поддерживать деятельность органов, созданных в соответствии с Конвенцией.
После церемонии открытия Нгуен Минь Ву передал обязанности председателя конференции послу Веллингтону Бенкосме, постоянному представителю Доминиканской Республики при ООН, избранному председателем SPLOS 36.
В ходе обсуждения доклада МТМП глава вьетнамской делегации подтвердил важную роль Международного трибунала по морскому праву в мирном урегулировании споров, а также в толковании и разъяснении положений ЮНКЛОС. Он выразил поддержку деятельности трибунала, особенно программам по укреплению потенциала развивающихся стран.
В тот же день посол До Хунг Вьет, глава Постоянного представительства Вьетнама при ООН, организовал дипломатический приём по случаю открытия SPLOS 36, в ходе которого продолжил работу по продвижению кандидатуры доцента, кандидата наук Нгуен Тхи Лан Ань, заместителя директора Дипломатической академии Вьетнама, на должность судьи МТМП на срок полномочий 2026–2035 годов.
Выступая на дипломатическом приёме, Нгуен Минь Ву подтвердил неизменную позицию Вьетнама в поддержку многостороннего подхода, уважения международного права и мирного урегулирования споров. В свою очередь Нгуен Тхи Лан Ань заявила, что в случае избрания будет исполнять обязанности судьи независимо, объективно и добросовестно.
Согласно повестке дня конференции, участники продолжат обсуждение докладов Международного органа по морскому дну, Комиссии по границам континентального шельфа, обзорного доклада Генерального секретаря ООН о ходе осуществления ЮНКЛОС, а также проведут выборы судей МТМП на срок полномочий 2026–2035 годов.
SPLOS является ежегодной конференцией государств – участников ЮНКЛОС. На протяжении многих лет Вьетнам активно участвует в её работе, выступает с инициативами и вносит конструктивный вклад, последовательно придерживаясь курса на уважение и полное выполнение положений Конвенции ООН по морскому праву.