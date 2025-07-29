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Вьетнам предпринимает шаги для достижения целевого показателя роста в 8,3–8,5% к 2025 году
Недавние прогнозы по ВВП Вьетнама на вторую половину 2025 года демонстрируют значительные расхождения. Азиатский банк развития (АБР) и Standard Chartered пересмотрели свои прогнозы в сторону понижения до 6,3% и 6,1% соответственно, сославшись на внешние риски, в частности, связанные с растущей торговой напряженностью и новой тарифной политикой США, которая должна вступить в силу 1 августа.
Напротив, некоторые финансовые учреждения сохраняют оптимистичный настрой. Объединенный зарубежный банк (UOB) повысил прогноз с 6% до 6,9%, CitiGroup пересмотрел прогноз с 6,6% до 7%, а Maybank повысил прогноз до 7,3%. Между тем, исследовательская группа BIDV прогнозировала, что экономический рост в стране может составить 7,5–7,7% в базовом сценарии и 7,8-8,1% в оптимистическом.
Это несоответствие подчеркивает сохраняющуюся неопределенность в глобальной экономической среде и проблемы, стоящие перед Вьетнамом, особенно в связи с тем, что новые тарифы США, как ожидается, повлияют на основные экспортные секторы, такие как электроника, текстиль, мебель и рыбные товары.
Несмотря на эти препятствия, Министерство финансов предложило смелый сценарий экономического роста на уровне 8,3–8,5% на 2025 год, который был одобрен премьер-министром Фам Мин Тьинем. Эта цель рассматривается как достижимая и необходимая для того, чтобы заложить основу для потенциального двузначного роста в следующем году.
Традиционные экономические драйверы
Для поддержки этих усилий правительство планирует использовать традиционные экономические драйверы. По оценкам Министерства финансов, общий объем социальных инвестиций во втором полугодии может составить 111 миллиардов долларов США, при этом доходы от розничной торговли и услуг вырастут как минимум на 13%, а общий объем торговли увеличится на 17% и более.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что цель экономического роста “не является невыполнимой” и должна быть решительно достигнута. Ключевые направления политики включают ускорение выделения государственных средств, мобилизацию социальных инвестиций, стимулирование внутреннего потребления и заключение торговых соглашений, особенно с США, для ослабления давления на экспорт.
Вторая половина года имеет сезонное преимущество, поскольку в конце года ожидается повышенный внутренний и международный спрос. Правительство работает над тем, чтобы эти тенденции привели к реальным экономическим выгодам.
Принимаемые меры включают борьбу с контрабандой и торговым мошенничеством, разработку туристических продуктов для привлечения иностранных туристов, а также обеспечение своевременной выплаты компенсаций и реализации политики государственным служащим, пострадавшим от административной реструктуризации.
Для стимулирования внутреннего спроса смягчается фискальная политика. Министерство финансов реализует меры по облегчению налогообложения, включая снижение НДС на 2% и предложение об увеличении вычетов по подоходному налогу с физических лиц. Кроме того, ускоряется финансовая поддержка государственных служащих для увеличения потребления домохозяйств.
Альберт Парк, главный экономист АБР, сказал, что, несмотря на возросшие риски, связанные с неопределенностью тарифов, внутренние реформы, при условии их эффективного и быстрого осуществления, могут снизить эти риски за счет усиления внутренних факторов. Это также окажет позитивную поддержку экономическому росту Вьетнама в 2025 году.