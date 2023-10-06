НОВОСТИ
Вьетнам предпринимает всесторонние усилия по подготовке к инспекции по борьбе с ННН-промыслом
В документе говорится, что после почти шести лет проведения мер по борьбе с ННН-промыслом в попытке добиться отмены предупреждения ЕС о «желтой карточке» и прохождения трех проверок командой было зафиксировано много положительных изменений.
В период с настоящего момента до четвертого инспекционного периода премьер-министр просит выполнить ряд ключевых задач.
Соответствующие министерства, ведомства и местные органы власти должны в срочном порядке обеспечить выделение ресурсов и средств для устранения существующих недостатков и ограничений. Им также поручено подготовить необходимые материалы и условия для работы с инспекционной группой ЕС.
Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (МСХРСР) будет продолжать организовывать инспекционные группы для контроля и руководства деятельностью населенных пунктов по выполнению соответствующих профилактических задач. Необходимо также, чтобы этот орган активно сотрудничал с населенными пунктами и оказывал им помощь в работе с делегацией ЕС для достижения наилучших результатов.
Министерству национальной обороны предписано принять решительные меры для предотвращения участия вьетнамских рыболовецких судов и рыбаков в незаконном рыболовстве в иностранных водах. Силы пограничного патрулирования должны тесно координировать свои действия с соответствующими ведомствами и портовыми властями в морских портах, назначенных для проведения Соглашения о мерах государства порта (СМГП), обеспечивающего подготовку содержания и рабочих вариантов для инспекции.
Министерству общественной безопасности поручено обеспечить охрану до, во время и после визита группы во Вьетнам, в то время как Министерство иностранных дел намерено сотрудничать с МСХРСР в вопросах приема делегатов Европейской комиссии и работы с ними.
Министерству финансов поручено руководить сотрудничеством Главного таможенного управления с МСХРСР, Министерством транспорта и другими соответствующими органами в области обмена информацией и предоставления соответствующих документов, касающихся соблюдения Вьетнамом положений СМГП и контроля водного сырья, импортируемого контейнеровозами.
Министерству транспорта предписано поручить морским портам координировать свои действия с компетентными органами при подготовке документов о контроле иностранных судов, перевозящих добытые морепродукты, в соответствии с законодательством Вьетнама и СМГП. Министерство информации и коммуникаций отвечает за ориентацию распространения соответствующей информации.