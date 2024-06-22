Вьетнам предоставляет очень большие возможности для России

В беседе с корреспондентом ВИА в Москве накануне государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам, доцент кафедры востоковедения, старший научный сотрудник Центра Китая, Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО МИД России Анна Киреева отметила новую позицию о том, что именно Вьетнам сейчас предоставляет очень большие возможности для России.

Доцент Анна Киреева отметила, что данный визит играет огромное значение в двухсторонних отношениях. Ведь это первый визит за семь лет. В последний раз Владимир Путин посетил Вьетнам в 2017 году на саммите АТЭС. И сейчас обеим странам очень важно придать политический импульс развитию отношений. А из-за пандемии контакты ослабли и теперь существует большое количество экономических сложностей, связанных и с санкциями. Cитуация изменилась, и для России и Вьетнама очень значимо в группе стратегических партнеров. И подобный импульс можно придать исключительно государственным визитом.

По словам Анны Киреевой, именно для России сейчас очень важно укреплять отношения со странами глобального Юга, особенно со странами Азии. Здесь, конечно, страны АСЕАН играют одну из ключевых ролей. И в рамках АСЕАН Вьетнам как главный стратегический партнер России безусловно играет огромную роль.

Второе значение предстоящего визита, по словам Анны Киреевой, является проработка экономической повестки, экономических договоренностей, конкретных задач, которые обе стороны должны достигнуть, реализовать к 2030 году. Визит также позволяет подвести промежуточные итоги, которые уже достигнуты, это зона свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС.