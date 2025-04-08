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Вьетнам предложит США рассмотреть возможность отложить введение новой тарифной политики для проведения переговоров
Премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к соответствующим министерствам, секторам и ведомствам с просьбой быстро подготовить материалы для обслуживания рабочей делегации во главе с заместителем премьер-министра Хо Дык Фоком, которая прибудет в США для обсуждения вопросов развития сбалансированной и устойчивой двусторонней торговли.
Он попросил делегацию предложить США рассмотреть возможность отложить введение новой тарифной политики как минимум на 45 дней, чтобы у обеих сторон было больше времени для обсуждения и подготовки к переходу статуса.
Участники переговоров должны продолжать работать с США над продвижением сбалансированной и устойчивой торговли, которая выгодна обеим сторонам, включая их потребителей, и не затрагивает международные обязательства, участником которых является Вьетнам, в направлении нового обязательства по двусторонней торговле в соответствии с предложением генерального секретаря партии То Лама, сделанным во время его телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом 4 апреля, отметил премьер-министр.
Он также потребовал от министерств, отраслей и местных органов власти продолжить рассмотрение вопроса об импорте большего количества товаров, соответствующих силе США и спросу Вьетнама, в том числе ускорить поставку самолетов Boeing для Vietnam Airlines, продвинуться в решении проблем, с которыми сталкиваются американские предприятия, и тщательно и эффективно решать вопросы, вызывающие беспокойство США.
Им также было указано на необходимость надлежащим образом решать вопросы, связанные с монетарной политикой, в соответствии с вьетнамским законодательством и международной практикой, обеспечивая стабильные процентные ставки и сбалансированные обменные курсы, подходящие для вьетнамской экономики. Нетарифные вопросы также должны быть пересмотрены, чтобы принять соответствующие и отвечающие реальности меры.
В то время как Министерству промышленности и торговли поручено усилить контроль за происхождением товаров, Министерству науки и технологий предложено изучить правила авторского права и интеллектуальной собственности, обеспечить серьезное соблюдение вьетнамских правил, защитить права и законные интересы соответствующих сторон, а также бороться с подделками.
Глава правительства также поставил другие конкретные задачи перед министерствами и секторами, попросив их использовать различные каналы для работы с США и предложить им проводить тарифную и торговую политику, соответствующую условиям Вьетнама, а также всеобъемлющему стратегическому партнерству двух стран.