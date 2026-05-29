Вьетнам предложил ВОЗ продолжить сопровождать реформе здравоохранения и охране здоровья населения
В ходе встречи заместитель премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча от имени Правительства Вьетнама отметила и высоко оценила поддержку, оказываемую ВОЗ на протяжении последних 50 лет развитию системы здравоохранения Вьетнама. Заместитель премьер-министра подчеркнула, что сопровождение со стороны ВОЗ помогло Вьетнаму досрочно достичь ранее поставленных Целей развития тысячелетия, и предложила ВОЗ продолжить поддержку и сопровождение Вьетнама в реформировании системы здравоохранения и повышении качества охраны здоровья населения на новом этапе развития.
Поблагодарив заместителя премьер-министра за уделённое время, Глава Представительства ВОЗ Анджела Пратт поздравила Фам Тхи Тхань Ча с назначением на новую должность, а также выразила восхищение масштабами, темпами и достижениями административной реформы, достигнутыми Вьетнамом за последнее время. Анджела Пратт подтвердила, что приоритеты ВОЗ полностью совпадают с направлениями развития Правительства Вьетнама, и заявила о готовности продолжать сопровождать и поддерживать Министерство здравоохранения, а также соответствующие министерства и ведомства.
Обсуждая ключевые направления сотрудничества на предстоящий период, стороны подчеркнули высокий уровень единства по следующим целям: развитие первичного звена здравоохранения, реагирование на изменение климата, контроль загрязнения окружающей среды и профилактика вреда табака.
Подтверждая неизменный подход Вьетнама, основанный на принципе "человек находится в центре", заместитель премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча отметила, что создание широкой сети учреждений первичного здравоохранения направлено на всё более качественную охрану здоровья населения. Заместитель премьер-министра предложила ВОЗ продолжить обмен международным опытом в сфере управления медицинскими учреждениями, эффективной организации их деятельности, а также особенно поддержать подготовку и повышение квалификации кадров для первичного звена здравоохранения.
Говоря о реагировании на изменение климата и загрязнение воздуха в контексте общественного здоровья, заместитель премьер-министра подчеркнула, что Вьетнам рассматривает данную проблему как неотложную и одновременно стратегически долгосрочную задачу устойчивого развития. Фам Тхи Тхань Ча предложила ВОЗ оказать поддержку в технической и технологической сферах, а также сосредоточиться на реализации практических проектов, таких как создание станций мониторинга и проведение исследований по оценке воздействия изменения климата на здоровье населения для выработки устойчивых решений.
По вопросу профилактики и борьбы с вредом табака, особенно среди молодёжи, заместитель премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча сообщила, что Правительство поручило Министерству здравоохранения сосредоточиться на пересмотре и совершенствовании всей институциональной системы, включая подготовку к внесению на рассмотрение Национального собрания поправок и дополнений в Закон о профилактике и борьбе с вредом табака на предстоящей сессии. Контроль будет осуществляться комплексно: посредством информационно-разъяснительной работы по повышению осведомлённости населения, а также создания строгой правовой базы для предотвращения распространения табака в обществе, особенно среди детей и молодёжи, с целью защиты здоровья нации.
Разделяя оценки заместителя премьер-министра и высоко оценивая Резолюцию № 72-NQ/TW Политбюро о ряде прорывных решений по усилению защиты, охраны и укрепления здоровья населения, Анджела Пратт назвала данный документ мощным стратегическим документом, отражающим приверженность Вьетнама ставить здравоохранение в центр развития страны. ВОЗ особенно высоко оценивает акцент на переходе к профилактике заболеваний и укреплению первичного звена здравоохранения — наиболее близкого к населению уровня системы здравоохранения — для реагирования на изменение структуры заболеваний и тенденцию старения населения.
Подчёркивая прямое воздействие изменения климата и загрязнения воздуха на здоровье населения, Глава Представительства ВОЗ высоко оценила тесную координацию и решительные обязательства Правительства Вьетнама в последнее время.
В контексте приоритета контроля неинфекционных заболеваний Глава Представительства ВОЗ Анджела Пратт высоко оценила усилия Вьетнама и выразила надежду на поддержку Правительством инициативы по внесению в Национальное собрание поправок в Закон о профилактике и борьбе с вредом табака, предусматривающих жёсткие меры по снижению уровня курения и предотвращению начала употребления табака молодёжью.
Заместитель премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча и Глава Представительства ВОЗ Анджела Пратт договорились содействовать дальнейшему углублению и повышению эффективности сотрудничества между Вьетнамом и ВОЗ, совместно сопровождая развитие процветающего Вьетнама, в котором здоровье населения находится под всесторонней защитой, а люди живут счастливой жизнью.