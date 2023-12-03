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НОВОСТИ

Вьетнам предлагает G77 направления сотрудничества в области изменения климата

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в саммите Группы 77 (G77) по вопросам изменения климата в Дубае 2 декабря (по местному времени) в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает с речью на саммите G77 по вопросам изменения климата в Дубае 2 декабря днем. Фото: ВИA  
Мероприятие прошло под председательством президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, которая в 2023 году будет председательствовать в G77 - группе развивающихся стран. На мероприятии присутствовали Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также лидеры и представители 134 стран-членов G77 и международных организаций.

Выступая на главной дискуссии саммита, премьер-министр Чинь приветствовал инициативу Кубы по проведению мероприятия и подтвердил лидерство карибской страны в качестве председателя G77.

Выступая на основных дебатах саммита, премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал инициативу Кубы по проведению мероприятия и подтвердил лидерство карибской страны в качестве председателя G77.

Он подчеркнул важность эффективного реагирования на изменение климата для всего мира и Вьетнама и предложил три направления сотрудничества для G77.

Во-первых, необходимо продвигать глобальный подход, ориентированный на интересы всех людей, и поддерживать многосторонность под девизом общей, но дифференцированной ответственности, справедливости и разумности с учетом потребностей социально-экономического развития развивающихся стран.

Во-вторых, наука, технологии и инновации должны стать ключевым направлением сотрудничества G77 на основе создания механизма инклюзивного сотрудничества и использования сильных сторон как развитых стран (капитал, технологии), так и развивающихся (рынки, ресурсы).

В-третьих, следует поощрять льготное климатическое финансирование таким образом, чтобы оно было более доступным, не увеличивало долговое бремя и не за счет ресурсов для реализации других целей развития.

Премьер-министр подчеркнул решимость Вьетнама к зеленому переходу, о чем свидетельствуют его твердые обязательства, объявленные на COP26, участие в Партнерстве по справедливому энергетическому переходу (JETP), а также реализация планов, проектов и стратегий по зеленому росту, устойчивому развитию и энергетическому переходу.

Вьетнамский лидер выразил готовность к координации и обмену опытом с другими членами G77.

В своем выступлении президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес подчеркнул важность укрепления международной солидарности и сотрудничества в ответ на серьезные глобальные вызовы. Он призвал страны G77 сохранять единство, разделять мнение и обеспечивать права и законные интересы развивающихся стран, которые непосредственно и серьезно страдают от изменения климата.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул роль развивающихся стран в продвижении многостороннего процесса по достижению климатических целей и призвал к климатической справедливости. Он призвал развитые страны быстро увеличить помощь странам Глобального Юга и, особенно, выполнить свои обязательства по финансированию климата.

Участники саммита приветствовали и высоко оценили поворотное значение принятия Фонда для покрытия убытков и ущерба. Он подтвердил необходимость усиления роли G77, активизации действий и продвижения эффективных решений проблемы изменения климата.Мероприятие прошло под председательством президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, которая в 2023 году будет председательствовать в G77 - группе развивающихся стран. На мероприятии присутствовали Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также лидеры и представители 134 стран-членов G77 и международных организаций.

Выступая на главной дискуссии саммита, премьер-министр Чинь приветствовал инициативу Кубы по проведению мероприятия и подтвердил лидерство карибской страны в качестве председателя G77.

Выступая на основных дебатах саммита, премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал инициативу Кубы по проведению мероприятия и подтвердил лидерство карибской страны в качестве председателя G77.

Он подчеркнул важность эффективного реагирования на изменение климата для всего мира и Вьетнама и предложил три направления сотрудничества для G77.

Во-первых, необходимо продвигать глобальный подход, ориентированный на интересы всех людей, и поддерживать многосторонность под девизом общей, но дифференцированной ответственности, справедливости и разумности с учетом потребностей социально-экономического развития развивающихся стран.

Во-вторых, наука, технологии и инновации должны стать ключевым направлением сотрудничества G77 на основе создания механизма инклюзивного сотрудничества и использования сильных сторон как развитых стран (капитал, технологии), так и развивающихся (рынки, ресурсы).

В-третьих, следует поощрять льготное климатическое финансирование таким образом, чтобы оно было более доступным, не увеличивало долговое бремя и не за счет ресурсов для реализации других целей развития.

Премьер-министр подчеркнул решимость Вьетнама к зеленому переходу, о чем свидетельствуют его твердые обязательства, объявленные на COP26, участие в Партнерстве по справедливому энергетическому переходу (JETP), а также реализация планов, проектов и стратегий по зеленому росту, устойчивому развитию и энергетическому переходу.

Вьетнамский лидер выразил готовность к координации и обмену опытом с другими членами G77.

В своем выступлении президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес подчеркнул важность укрепления международной солидарности и сотрудничества в ответ на серьезные глобальные вызовы. Он призвал страны G77 сохранять единство, разделять мнение и обеспечивать права и законные интересы развивающихся стран, которые непосредственно и серьезно страдают от изменения климата.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул роль развивающихся стран в продвижении многостороннего процесса по достижению климатических целей и призвал к климатической справедливости. Он призвал развитые страны быстро увеличить помощь странам Глобального Юга и, особенно, выполнить свои обязательства по финансированию климата.

Участники саммита приветствовали и высоко оценили поворотное значение принятия Фонда для покрытия убытков и ущерба. Он подтвердил необходимость усиления роли G77, активизации действий и продвижения эффективных решений проблемы изменения климата.

ИЖВ/ВИА

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