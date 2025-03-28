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Вьетнам предлагает решения по снижению загрязнения воздуха
Вьетнамские делегаты вместе с мировыми лидерами в области здравоохранения и экспертами по охране окружающей среды обсудили решения по снижению уровня загрязнения воздуха. Среди основных предложенных мер - содействие переходу на чистую энергетику для снижения зависимости от ископаемого топлива, развитие экологически безопасного транспорта, сокращение выбросов от автотранспорта, эффективная утилизация промышленных и бытовых отходов, а также ужесточение правил контроля промышленных выбросов.
Делегаты выразили общее мнение, что глобальные усилия остаются недостаточными для преодоления кризиса загрязнения воздуха, который угрожает здоровью населения.
Заместитель министра здравоохранения Колумбии Хайме Уррего подчеркнул, что загрязнение воздуха - это не изолированная проблема, а следствие модели развития, зависящей от ископаемого топлива, усугубляющей неравенство и наносящей вред планете.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение воздуха ежегодно приводит к смерти 7 миллионов человек во всем мире, повышает риск таких тяжелых заболеваний, как рак легких, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и проблемы с дыханием. Настораживает тот факт, что 99 % населения планеты дышит воздухом, уровень загрязнения которого превышает стандарты безопасности ВОЗ.
ВОЗ также предупреждает, что 2,1 миллиарда человек во всем мире подвержены загрязнению воздуха в помещениях, в основном из-за использования угольных и дровяных печей или систем отопления с высоким уровнем выбросов. Эта проблема особенно остро стоит в развивающихся странах, где многие домохозяйства не имеют доступа к экологически чистой энергии.
Вьетнам входит в число стран, сильно страдающих от загрязнения воздуха, особенно в таких крупных городах, как Ханой и Хошимин. Участие Вьетнама в этой конференции подтверждает твердую приверженность правительства решению проблемы загрязнения воздуха и подчеркивает активную роль Вьетнама в глобальных усилиях по обеспечению чистоты окружающей среды и здоровья населения.