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Вьетнам предлагает решения по гендерному равенству на заседании ASGP

Генеральный секретарь Национального собрания (НС) Вьетнама Буй Ван Кыонг выступил с речью о гендерном равенстве в парламентах на пленарном заседании Ассоциации генеральных секретарей парламентов (ASGP) в Манаме, столице Бахрейна, 13 марта (по местному времени). Буй Ван Кыонг отметил, что поощрение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин является последовательной политикой вьетнамской Партии и государства в соответствии с Конституцией и законами. НС Вьетнама приняло много важных законов, таких как Закон о гендерном равенстве и Закон о выборах депутатов в НС и Народные советы, для защиты и расширения прав и возможностей женщин, а также для поощрения участия женщин в политической и социально-экономической деятельности. Все законопроекты, представляемые в законодательные органы для рассмотрения и утверждения, должны иметь оценку гендерного воздействия.

Постоянный комитет НС Вьетнама провел курсы по повышению квалификации для женщин - кандидатов в депутаты, участвующих в избирательных кампаниях, а также женщин-депутатов НС после их избрания. По его словам, это также повысило осведомленность общественности о роли женщин в НС.

Присутствовавшие на мероприятии участники были впечатлены цифрами, свидетельствующими о прогрессе в обеспечении гендерного равенства в законодательном органе Вьетнама за последние годы: 24,2% женщин-депутатов в 13-м законодательном органе (2011-2016 гг.), 27,31% в 14-м законодательном органе (2016-2016 гг.). 2021 г.) и 30,26% в 15-м законодательном органе (2021-2026 гг.).

Национальное собрание Вьетнама в настоящее время занимает 64-е место по доле женщин-депутатов согласно глобальным данным о национальных парламентах за февраль 2023 года, опубликованным Межпарламентским союзом (МПС).

Делегатов также впечатлил тот факт, что во вьетнамском законодательном органе была женщина-председатель.

Буй Ван Кыонг предложил, чтобы ASGP подготовила отчет, обобщающий опыт и рекомендации, а МПС принял резолюции, отчеты или заявления, касающиеся гендерного равенства в парламентах. Исходя из этого, парламенты обязуются предпринимать конкретные действия для реализации.

Он призвал к развитию межпарламентского сотрудничества и сотрудничества между парламентами стран-членов и организациями ООН и международными форумами по положению женщин для лучшей защиты прав женщин. Прогрессивные страны в области гендерного равенства должны активизировать обмен опытом с другими странами в этой области.

МПС был расширен за счет обучения навыкам основных женщин - парламентариев, которые впоследствии будут играть неотъемлемую роль в обучении коллег в своих странах.

ВИА/ИЖВ

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