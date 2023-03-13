НОВОСТИ
Вьетнам предлагает решения по гендерному равенству на заседании ASGP
Постоянный комитет НС Вьетнама провел курсы по повышению квалификации для женщин - кандидатов в депутаты, участвующих в избирательных кампаниях, а также женщин-депутатов НС после их избрания. По его словам, это также повысило осведомленность общественности о роли женщин в НС.
Присутствовавшие на мероприятии участники были впечатлены цифрами, свидетельствующими о прогрессе в обеспечении гендерного равенства в законодательном органе Вьетнама за последние годы: 24,2% женщин-депутатов в 13-м законодательном органе (2011-2016 гг.), 27,31% в 14-м законодательном органе (2016-2016 гг.). 2021 г.) и 30,26% в 15-м законодательном органе (2021-2026 гг.).
Национальное собрание Вьетнама в настоящее время занимает 64-е место по доле женщин-депутатов согласно глобальным данным о национальных парламентах за февраль 2023 года, опубликованным Межпарламентским союзом (МПС).
Делегатов также впечатлил тот факт, что во вьетнамском законодательном органе была женщина-председатель.
Буй Ван Кыонг предложил, чтобы ASGP подготовила отчет, обобщающий опыт и рекомендации, а МПС принял резолюции, отчеты или заявления, касающиеся гендерного равенства в парламентах. Исходя из этого, парламенты обязуются предпринимать конкретные действия для реализации.
Он призвал к развитию межпарламентского сотрудничества и сотрудничества между парламентами стран-членов и организациями ООН и международными форумами по положению женщин для лучшей защиты прав женщин. Прогрессивные страны в области гендерного равенства должны активизировать обмен опытом с другими странами в этой области.
МПС был расширен за счет обучения навыкам основных женщин - парламентариев, которые впоследствии будут играть неотъемлемую роль в обучении коллег в своих странах.