Вьетнам предлагает Китаю обеспечить стабильные поставки авиационного топлива

Глава Управления гражданской авиации Вьетнама Уонг Вьет Зунг направил письмо руководителю Управления гражданской авиации Китая Сун Чжиюн по вопросу обеспечения поставок авиационного топлива.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке, оказывающего значительное влияние на гражданскую авиацию Вьетнама, глава Управления гражданской авиации Вьетнама Уонг Вьет Зунг направил соответствующее обращение китайской стороне.

Данное взаимодействие основано на результатах контактов на высшем уровне между Вьетнамом и Китаем, особенно в рамках недавнего государственного визита Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президента СРВ То Лам в Китай, в ходе которого была подтверждена важность всестороннего сотрудничества между двумя странами во всех сферах.

По словам Уонг Вьет Зунга, кризис на Ближнем Востоке привёл к серьёзным сбоям в глобальных и региональных цепочках поставок нефти, что негативно влияет на деятельность авиакомпаний из-за нехватки авиационного топлива. В аналогичной ситуации находятся и вьетнамские авиаперевозчики.

Исходя из духа дружбы и долгосрочного сотрудничества между двумя странами, а также тесных связей между авиационными ведомствами, Управление гражданской авиации Вьетнама предложило китайской стороне рассмотреть возможность поручить соответствующим поставщикам авиационного топлива, включая Sinopec, PetroChina и CNOOC, продолжить обеспечивать стабильные и достаточные поставки топлива для вьетнамских импортёров в соответствии с заключёнными контрактами.

Вьетнамская сторона выражает надежду, что поддержка со стороны Управления гражданской авиации Китая и соответствующих поставщиков топлива позволит авиакомпаниям Вьетнама сохранить стабильную эксплуатацию рейсов в Китай и удовлетворить потребности граждан двух стран в авиаперевозках.