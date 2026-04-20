Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнам предлагает Китаю обеспечить стабильные поставки авиационного топлива

Глава Управления гражданской авиации Вьетнама Уонг Вьет Зунг направил письмо руководителю Управления гражданской авиации Китая Сун Чжиюн по вопросу обеспечения поставок авиационного топлива.
Самолеты Vietnam Airlines (Фото: ВИА)

Глава Управления гражданской авиации Вьетнама Уонг Вьет Зунг направил письмо руководителю Управления гражданской авиации Китая Сун Чжиюн по вопросу обеспечения поставок авиационного топлива.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке, оказывающего значительное влияние на гражданскую авиацию Вьетнама, глава Управления гражданской авиации Вьетнама Уонг Вьет Зунг направил соответствующее обращение китайской стороне.

Данное взаимодействие основано на результатах контактов на высшем уровне между Вьетнамом и Китаем, особенно в рамках недавнего государственного визита Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президента СРВ То Лам в Китай, в ходе которого была подтверждена важность всестороннего сотрудничества между двумя странами во всех сферах.

По словам Уонг Вьет Зунга, кризис на Ближнем Востоке привёл к серьёзным сбоям в глобальных и региональных цепочках поставок нефти, что негативно влияет на деятельность авиакомпаний из-за нехватки авиационного топлива. В аналогичной ситуации находятся и вьетнамские авиаперевозчики.

Исходя из духа дружбы и долгосрочного сотрудничества между двумя странами, а также тесных связей между авиационными ведомствами, Управление гражданской авиации Вьетнама предложило китайской стороне рассмотреть возможность поручить соответствующим поставщикам авиационного топлива, включая Sinopec, PetroChina и CNOOC, продолжить обеспечивать стабильные и достаточные поставки топлива для вьетнамских импортёров в соответствии с заключёнными контрактами.

Вьетнамская сторона выражает надежду, что поддержка со стороны Управления гражданской авиации Китая и соответствующих поставщиков топлива позволит авиакомпаниям Вьетнама сохранить стабильную эксплуатацию рейсов в Китай и удовлетворить потребности граждан двух стран в авиаперевозках.

ИЖВ/ВИА

Почти 100 белорусских артистов выступят во Вьетнаме

Почти 100 белорусских артистов выступят во Вьетнаме

По информации Театра Хогыом от 19 апреля, почти 100 артистов Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь прибудут во Вьетнам и выступят в Ханое в течение двух вечеров — 7 и 8 мая 2026 года.
