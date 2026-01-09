Вьетнам превысил цель в 3 000 км автомагистралей благодаря решительному руководству

Решительная вовлечённость Правительства, Премьер-министра, вице-премьеров и всей политической системы стала ключевым фактором, позволившим Вьетнаму превзойти целевой показатель в 3 000 км автомагистралей в период 2021–2025 годов, заявил Нгуен Чи Дык, руководитель Канцелярии Министерства строительства.

Вход на автомагистраль Кантхо – Камау на развязке IC5, община Витхюй, город Кантхо. (Фото: ВИА).

Выступая на очередной пресс-конференции Правительства 8 января, он сообщил, что к концу 2025 года в эксплуатацию или в техническое движение были введены 3 345 км основных автомагистралей, а также 458 км развязок и соединительных дорог, в результате чего их общая протяжённость достигла 3 803 км, что значительно превышает плановый показатель в 3 000 км. В частности, завершена и технически открыта для движения автомагистраль Север – Юг от Каобанга до Камау.

В рассматриваемый период Партия, Национальное собрание (НС) и Правительство выделили значительные ресурсы на развитие транспортной инфраструктуры по всем пяти видам транспорта - автомобильному, авиационному, железнодорожному, морскому и внутреннему водному. Правительство также приняло комплекс резолюций и программ действий, определив цель достичь 3 000 км автомагистралей к концу 2025 года.

По состоянию на 2020 год во Вьетнаме эксплуатировалось лишь 1 163 км автомагистралей. По словам Нгуен Чи Дыка, задача построить ещё как минимум 1 837 км в течение пяти лет была крайне сложной, особенно с учётом сохранявшихся институциональных узких мест.

Для их устранения НС и Правительство ввели ряд специальных механизмов, включая параллельное осуществление административных процедур, передачу полномочий по управлению проектами местным органам власти, прямое назначение подрядчиков, прямое выделение карьеров строительных материалов подрядчикам и увеличение мощностей по добыче сырья для обеспечения темпов строительства.

Ещё одним решающим фактором, отметил он, стало последовательное руководство от центрального до местного уровня. Премьер-министр сформировал семь рабочих групп во главе с вице-премьерами для проведения выездных проверок, устранения трудностей и ускорения реализации проектов. Запуск «кампании трудового соревнования на 500 дней» стал не только чётким сигналом со стороны главы правительства, но и мощным стимулом для инвесторов и подрядчиков к выполнению поставленной задачи.

Говоря об извлечённых уроках, Нгуен Чи Дык подчеркнул необходимость приоритетного выделения ресурсов на крупные инфраструктурные проекты национального значения, обладающие сильным мультипликативным эффектом и способствующие региональной связности, такие как автомагистраль Север – Юг и ключевые коридоры Восток – Запад. Он также отметил важность дальнейшего совершенствования институтов и политики для устранения «узких мест», а также углубления децентрализации и делегирования полномочий при одновременном повышении потенциала и ответственности местных органов власти.

Кроме того, он выделил значение консолидации национального единства и общественного консенсуса. Чёткое распределение ответственности, сроков и ожидаемых результатов, круглосуточная организация строительных работ, более широкое применение науки и технологий для повышения производительности и снижения затрат, а также активная поддержка населения сыграли важную роль в ускорении прогресса, заключил он.