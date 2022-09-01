Вьетнам празднует 77-ый День Независимости

На торжестве присутствовали президент Нгуен Суан Фук и его супруга. Фото: Тхонг Нят/ВИА

Присутствовали члены Политбюро, секретарь ЦК партии, председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама, вице-президент государства, заместитель председателя Национального собрания, руководители министерств, центральных ведомств и отраслей, руководители города Ханоя, послы, главы представительств международных организаций в Ханое.

Выступая с приветственным словом от имени Партии, государства и народа Вьетнама, президент Нгуен Суан Фук напомнил, что 77 лет назад, 2 сентября 1945 года, великий Хо Ши Мин зачитал Декларацию Независимости, провозгласившую рождение Демократической Республики Вьетнам. С этого знаменательного дня Вьетнам в эпохе Хо Ши Мина преодолел множество трудностей и вызовов, защищая свою независимость, воссоединив страны, добился многих достижений в области строительства и развития. Благодаря делу обновления «Дои Мой» с 1986 года, настойчивыми усилиями Вьетнам из страны, разоренной войной, слаборазвитой, с ограниченными внешними связями... превратился в развивающуюся экономику, в которой повышен уровень жизни людей, обеспечена социальная и политическая стабильность, гарантирована национальная оборона и безопасность, активно интегрируясь в мировую арену.

При среднегодовом росте ВВП около 7% за последние 35 лет сегодня Вьетнам входит в число 40 крупнейших экономик мира с самым большим ВВП и в 16 самых успешных развивающихся экономик. Вьетнам представляет собой слияние десятков тысяч инвесторов из 140 стран и территорий с почти 35 000 активных проектов ПИИ с общим капиталом почти 430 миллиардов долларов США. В 2021 году общий оборот достиг рекордного уровня, около 670 миллиардов долларов США, увеличившись почти на 23%. С начала 2022 года Вьетнам хорошо контролировал эпидемию, стабилизировал социально-политическую обстановку, экономика быстро восстанавливается, ВВП за первые 6 месяцев 2022 года вырос на 6,42%.

Вьетнам развивает все более открытые внешние отношения, установил дипломатические отношения со 190 странами, успешно выполнил задачи Года АТЭС 2017, был страной-хозяйкой саммита Северная Корея-США в 2019г., председателем АСЕАН, непостоянным членом Совета Безопасности ООН 2020-2021гг. Недавно Вьетнам с большим доверием присоединился к Исполнительному совету ЮНЕСКО на 2021-2025 годы и был переизбран в состав Комиссии международного права.

Президент выразил свою искреннюю привязанность и глубокую благодарность за ценную поддержку и эффективное сотрудничество стран, организаций, международных партнеров, бизнеса и инвесторов, за международные отношения и искренний вклад друзей и людей со всего мира во Вьетнам, особенно во время недавней пандемии COVID-19.

На церемонии г-н Саади Салама, посол Палестины во Вьетнаме, глава дипломатического корпуса, направил свои наилучшие пожелания руководителям Партии, государства и народа Вьетнама. Он подчеркнул, что в прошлом году, несмотря на проблемы, связанные с эпидемией и нестабильной ситуацией в мире, Вьетнам добился гордых успехов. Вьетнам по-прежнему оценивается как одна из самых быстрорастущих и восстанавливающихся экономик в регионе, что мобилизовал инвесторов, уверил их стабильной, надежной и потенциальной средой бизнеса.

На фоне многих трудностей Вьетнам продолжает проявлять себя как активный и ответственный член международного сообщества. Голос Вьетнама громко звучит на региональных и мировых форумах по самым острым вопросам, за мир и процветание человечества.

По этому торжественному случаю от имени дипломатического корпуса он искренне поблагодарил Партию, государство, правительство и компетентные учреждения Вьетнама за товарищеские отношения, поддержку и гостеприимство к дипломатам как в работе, так и в жизни, подтвердил, что он всегда придает большое значение дружбе и многогранному сотрудничеству между Вьетнамом и другими странами и международными организациями и готов продолжать усилия по укреплению, продвижению и дальнейшему расширению своих обязанностей на пути к мирному, справедливому, процветающему миру.



