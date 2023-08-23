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Вьетнам по-прежнему остается интересным местом для инвестиций
Кроме того, Keppel Group и Keppel Vietnam Fund приобрели 49% акций в двух жилых проектах в Тхудык Сити и Хошимине площадью 11,8 га у Khang Dien Group за 136 млн долларов; Компания THT Development перепродала 1,13 га земли в Старлейк-Сити (Ханой) CMC Technology Group для строительства инновационного центра с инвестициями в размере 76 миллионов долларов США.
Трой Гриффитс, заместитель управляющего директора Savills Vietnam, сказал, что, несмотря на краткосрочное давление на инфляцию, а также снижение производства и экспорта, среднесрочные перспективы Вьетнама остаются позитивными. Снижение процентных ставок, предписанное Государственным банком Вьетнама, стимулировало экономический рост за счет снижения стоимости капитала для заемщиков и кредитных учреждений.
Что касается изменяющейся ситуации в глобальной цепочке поставок, эксперты Savills заявили, что при поиске вариантов переноса производственных предприятий за пределы Китая Вьетнам оказался идеальным местом с близким географическим расстоянием, квалифицированной рабочей силой по конкурентоспособной цене и значительными инвестициями в развитие инфраструктуры. Эта возможность принесла некоторые положительные изменения на рынок промышленной недвижимости Вьетнама.
Томас Руни, старший менеджер отдела промышленной недвижимости Savills Hanoi, сказал, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) производственных линий и индекс промышленного производства во Вьетнаме выросли в первые месяцы 2023 года и продолжают фиксировать крупные инвестиционные сделки, а фундаментальная деятельность осуществляется достаточно активно.
Что касается перспектив в ближайшем будущем, Томас Руни сказал, что с этого момента и до конца 2023 года сделки будут продолжаться, и ситуация с поставками по-прежнему будет очень обильной. Что касается предложения готовых заводов, то привлекательность таких провинций, как Хайфон, в глазах инвесторов и арендаторов возрастет. Кроме того, Бакнинь также является идеальным выбором для отечественных и иностранных арендаторов, а также инвесторов в развитие готовых складов, особенно в период, когда этот город поднялся на третье место по доходам благодаря привлечению ПИИ.
«В целом переход к глобальной цепочке поставок создает много новых возможностей, но также приносит и определенные проблемы. Поэтому вьетнамскому рынку необходимо полностью быстро улавливать тенденции и получать доступ к возможностям, чтобы он мог наилучшим образом использовать их и совершить прорыв», — сказал Savills Vietnam.