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Вьетнам - потенциальный рынок для шоппертейнмента

Вьетнам является одним из наиболее потенциальных рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе для шоппертейнмента - тенденции, сочетающей онлайн-шопинг с развлечениями, согласно отчету под названием «Шоппертейнмент: возможности APAC на триллион долларов», подготовленному американской Boston Consulting Group (BCG) и TikTok.
  Фото для иллюстрации. (Источник: скриншот)  
Отчет показывает, что, по прогнозам, возможности для шоппинга в регионе к 2025 году вырастут до рыночной стоимости более чем в 1 трлн. долл. США, что вдвое больше по сравнению с 500 млрд. долл. США в прошлом году.

К 2025 году на долю Индонезии, Японии и Республики Корея будет приходиться 67% валовой рыночной стоимости (GMV) услуг шоппертейнмента, что отражает их крупные и устоявшиеся базы электронной коммерции.

Тем временем Индонезия, Вьетнам и Таиланд входят в число наиболее динамично развивающихся рынков региона и, наряду с Австралией, внесут значительный вклад в совокупный годовой темп роста (CAGR) в 63% в течение следующих трех лет, увеличив рыночную стоимость в 4 раза - с 24 млрд. долл. США до 100 млрд. долл. США.

Этот факт показывает, что с тех пор, как около года назад во Вьетнаме появилась развлекательная платформа TikTok Shop, эта тенденция покупок в стране набирает обороты.

Соответственно, за последние 6 месяцев общая стоимость товаров TikTok Shop увеличилась в 11 раз, из которых количество заказов выросло в 6 раз.

Магазин TikTok также организовал более 10 учебных курсов по цифровой трансформации во вьетнамских населенных пунктах и планирует продолжить их проведение в этом году, а также перезапустить хэштег #DacSanVietNam (вьетнамские фирменные блюда) на платформе для продвижения торговых связей.

ИЖВ/ВИА

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