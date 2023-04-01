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Вьетнам - потенциальный рынок для шоппертейнмента
К 2025 году на долю Индонезии, Японии и Республики Корея будет приходиться 67% валовой рыночной стоимости (GMV) услуг шоппертейнмента, что отражает их крупные и устоявшиеся базы электронной коммерции.
Тем временем Индонезия, Вьетнам и Таиланд входят в число наиболее динамично развивающихся рынков региона и, наряду с Австралией, внесут значительный вклад в совокупный годовой темп роста (CAGR) в 63% в течение следующих трех лет, увеличив рыночную стоимость в 4 раза - с 24 млрд. долл. США до 100 млрд. долл. США.
Этот факт показывает, что с тех пор, как около года назад во Вьетнаме появилась развлекательная платформа TikTok Shop, эта тенденция покупок в стране набирает обороты.
Соответственно, за последние 6 месяцев общая стоимость товаров TikTok Shop увеличилась в 11 раз, из которых количество заказов выросло в 6 раз.
Магазин TikTok также организовал более 10 учебных курсов по цифровой трансформации во вьетнамских населенных пунктах и планирует продолжить их проведение в этом году, а также перезапустить хэштег #DacSanVietNam (вьетнамские фирменные блюда) на платформе для продвижения торговых связей.