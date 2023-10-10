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Вьетнам потенциально может стать глобальным транзитным хабом
Он также отметил, что Вьетнам стратегически расположен рядом с экономическим коридором на юге Китая, который включает в себя такие известные регионы, как Шанхай, Шэньчжэнь, Фучжоу и Гуандун, выбранные в качестве штаб-квартир крупных промышленных, химических, торговых и электронных технологических компаний. С другой стороны, промышленные парки Вьетнама с самого начала привлекали инвестиции от мировых компаний в области электроники, таких как Panasonic (1971), LG Display (1995), Canon (2001), Foxconn (2007), Samsung (2008), Fuji Xerox (2013), а в последнее время и от таких конгломератов, как Pegatron, Goertek, Jinko Solar. В настоящее время Вьетнаму предоставляется возможность повысить ценность производственной цепочки поставок.
По данным Министерства транспорта, общая протяженность дорог Вьетнама составляет 595.201 км, из которых 25.560 км обозначены как национальные автомагистрали. Сеть скоростных автомагистралей была расширена до 1239 км, при этом в стадии строительства находится примерно 14 новых маршрутов и участков, что эквивалентно 840 км.
Протяженность национальной железнодорожной сети составляет 3143 км, с 277 станциями и двумя маршрутами, соединяющими Китай из Донгданга и Лаокая. В частности, северный регион имеет автомобильные, водные и железнодорожные пути непосредственно к Шэньчжэню, известному как «Кремниевая долина» Китая , что облегчает предприятиям расширение и размещение производства в этом регионе.
В последние годы в морскую портовую систему Вьетнама были вложены значительные инвестиции, созданы современные объекты, соответствующие международным стандартам, в частности, контейнерные порты Хайфон и Хошимин, которые входят в число 50 крупнейших в мире. Система морских портов включает в себя 286 портовых причалов общей протяженностью более 96 км.
Впервые судоходные компании смогли предоставлять прямые услуги из Вьетнама в Северную Америку и Европу без необходимости перевалки через региональные центры, такие как Сингапур или Гонконг (Китай), что помогло сэкономить около 150-300 долларов США за ДФЭ при перевозке контейнеров во Вьетнам и из него.
Правительство Вьетнама поставило перед собой цель удовлетворить спрос на экспорт-импорт, торговлю между регионами и местностями по всей стране, а также транзитные грузоперевозки и пассажирские перевозки как внутри страны, так и за рубежом к 2030 году.
По мнению экспертов компании Cushman & Wakefield, при наличии привлекательных условий Вьетнам может составить конкуренцию таким мировым логистическим центрам, как Дубай (ОАЭ) и Гонконг (Китай), и даже Сингапуру и Шанхаю (Китай), стремясь стать не только глобальным центром транзита грузов, но и важным звеном в мировой цепочке поставок продукции.
За первые восемь месяцев этого года общий объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных во Вьетнам, достиг почти 18,15 млрд. долл. США, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.