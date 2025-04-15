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Вьетнам последовательно рассматривает развитие отношений с Китаем как объективную потребность и стратегический выбор
Предлагая ряд направлений и ключевые сферы сотрудничества в предстоящее время, Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил сторонам установить надежные и добрые политические отношения, играющие ведущую роль в общих двусторонних отношениях, поддерживать обмены между высшими руководителями двух Партий и двух стран, создать механизм контактов между двумя Премьер-министрами, содействовать сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, чтобы оно действительно стало основой двусторонних отношений, координировать действия и поддерживать друг друга в многосторонних рамках.
Глава вьетнамского Правительства выразил желание, чтобы обе стороны улучшали качество и эффективность практического сотрудничества во всех сферах, отдавая первоочередный приоритет железнодорожному сотрудничеству, скорейшему подписанию соглашения о предоставлении ОПР для своевременного начала строительства железнодорожной линии Лаокай-Ханой-Хайфон в 2025 году, содействовали сбалансированному и устойчивому развитию торговли, создавали условия для экспорта вьетнамской сельскохозяйственной продукции и других товаров в Китай, продвигали сотрудничество в развитии новых производительных сил, уделяя особое внимание науке и технологиям, инновациям и цифровой трансформации, как можно скорее реализовали крупные проекты во Вьетнаме, являющиеся символами двусторонних отношений, создали новые яркие точки в сотрудничестве в области экологических ресурсов и денежно-кредитной и финансовой сфере, продолжали и дальше углублять сотрудничество в областях культуры, образования, туризма и авиации, усиливали координацию действий в многосторонних рамках.
Премьер-министр также предложил обеим сторонам продолжить строить границу мира, дружбы, сотрудничества и развития, поддерживать мир и стабильность на море, укреплять благоприятную среду для развития каждой страны, следовать общему пониманию высокопоставленных руководителей двух стран, эффективно контролировать и надлежащим образом разрешать разногласия в духе дружбы, взаимного уважения и в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).
Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель Китая Си Цзиньпин подтвердил, что китайская Партия и Правительство придерживаются политики дружбы с Вьетнамом, всегда считают Вьетнам приоритетным направлением в своей добрососедской внешней политике, решительно поддерживают Вьетнам на пути социализма в соответствии с условиями во Вьетнаме, готовы вместе с Вьетнамом построить Сообщество с общим будущим между двумя странами в направлении «6 более», способствуя делу прогресса человечества.
Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель Китая Си Цзиньпин высоко оценил мнение Премьер-министра Фам Минь Тьиня о мерах по укреплению отношений между двумя Партиями и странами. Он выразил желание, чтобы обе стороны эффективно использовали механизмы обмена, особенно Руководящий комитет по двустороннему сотрудничеству, сотрудничали по каналам Партии, Правительства, Парламента, а также между ключевыми министерствами и отраслями, использовали такое преимущество, как близкое географическое расстояние между двумя странами, для раскрытия потенциала экономического сотрудничества и развития отраслей, активно продвигали механизм железнодорожного сотрудничества между двумя странами.
Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель Си Цзиньпин подтвердил, что Китай готов увеличивать импорт вьетнамской сельскохозяйственной продукции и оказывать поддержку китайским предприятиям в увеличении высококачественных инвестиций во Вьетнам. Он предложил обеим сторонам эффективно организовать мероприятия в рамках Года вьетнамско-китайского гуманистического обмена, реализовать туристические «красные маршруты», расширять сотрудничество в сфере образования и здравоохранения. Он также попросил министерства и ведомства обеих сторон инициативно и активно осуществлять проекты сотрудничества, надлежащим образом контролировать разногласия в соответствии с общим пониманием, достигнутым на высоком уровне, содействовать сотрудничеству на море, совместно поддерживать мир и стабильность в регионе и во всем мире.