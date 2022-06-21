Вьетнам поощряет развитие эко-промышленных парков

Развитие эко-промышленных парков для достижения нулевого уровня выбросов было в центре внимания во время недавнего семинара, проведенного в промышленной зоне Нам Кау Киен в городе Хайфон журналом Mekong ASEAN Magazine под эгидой Ассоциации развития экономического сотрудничества Вьетнам-АСЕАН.

Это было первое из серии мероприятий по продвижению «зеленого» роста, проводимых журналом.

Делегаты обменялись мнениями об эко-промышленных парках и преференциальной политике поощрения их развития, модели экономики замкнутого цикла в эко-промышленных парках, преимуществах сторон при участии в такого рода парках, опасениях инвесторов при выборе мест для своего производства и бизнеса, и роль солнечной энергии в развитии парков.

Выонг Тхи Минь Хиеу, представитель Министерства планирования и инвестиций, заявила, что Вьетнам будет поощрять устойчивое и инклюзивное развитие эко-промышленных парков в рамках реализации Национальной стратегии «зеленого» роста на 2021–2030 гг. и реализации обязательств сократить выбросы до нуля к 2050 году.

Она добавила, что страна продолжит мобилизацию как внутренних, так и международных ресурсов для тиражирования модели эко-промышленного парка в национальном масштабе.