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Вьетнам поощряет американские компании к расширению инвестиций в высокотехнологичные отрасли

Утром 26 июня в штаб-квартире Правительства заместитель премьер-министра Хо Куок Зунг принял директора по цепочкам поставок американской корпорации Coherent Джеффа Плейса, находящегося с визитом и рабочей поездкой во Вьетнаме.
  Заместитель Премьер-министра Хо Куок Зунг принимает директора по цепочкам поставок технологической и полупроводниковой корпорации Coherent (США) Джеффа Плейса. Фото: ВИА  
Приветствуя Джеффа Плейса во Вьетнаме, заместитель премьер-министра Хо Куок Зунг высоко оценил вклад корпорации Coherent в развитие высокотехнологичной промышленности страны за более чем 20 лет работы, особенно в производство оптических компонентов, полупроводниковых материалов, высокоточного оптического стекла и лазерных технологий для глобальных цепочек поставок.

Заместитель премьер-министра отметил, что Правительство Вьетнама поставило цель обеспечить двузначные темпы экономического роста в период 2026–2030 годов, определив развитие науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации в качестве новых драйверов роста.
Для достижения этой цели Вьетнам отдаёт приоритет привлечению прямых иностранных инвестиций в высокотехнологичные проекты, обладающие научно-исследовательским и опытно-конструкторским потенциалом (R&D), способностью к кооперации с отечественными предприятиями, подготовке высококвалифицированных кадров и глубокому участию в глобальных цепочках создания стоимости.

В полупроводниковой отрасли Вьетнам активно развивает экосистему, последовательно расширяя участие в таких этапах производственной цепочки, как проектирование, корпусирование, тестирование, производство материалов, компонентов и оборудования, одновременно уделяя особое внимание подготовке высококвалифицированных кадров и привлечению стратегических инвесторов.

Одновременно Вьетнам ориентируется на формирование экосистем полупроводниковой, электронной и высокотехнологичной промышленности в регионах, располагающих преимуществами в сфере промышленной инфраструктуры, логистики, кадрового потенциала и интеграции в цепочки поставок; развитие вспомогательной промышленности, повышение возможностей по поставке материалов и комплектующих, а также поэтапное увеличение уровня локализации в высокотехнологичных производственно-сбытовых цепочках.

Заместитель премьер-министра также отметил, что Вьетнам поощряет реализацию проектов по созданию центров обработки данных и инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ), использующих современные энергосберегающие технологии, обеспечивающих кибербезопасность, защиту данных и соответствующих планам развития технической инфраструктуры каждого региона.

Высоко оценив предложения руководства корпорации Coherent, заместитель премьер-министра подтвердил, что Вьетнам неизменно придаёт большое значение отношениям всеобъемлющего стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами, в рамках которых сотрудничество в области экономики, инвестиций, науки и технологий, инноваций, полупроводниковой промышленности и цифровой трансформации имеет стратегическое значение и приносит практическую пользу обеим странам.

Он подчеркнул, что Вьетнам приветствует дальнейшее расширение деятельности американских компаний в стране, особенно в высокотехнологичных отраслях и сферах с высокой добавленной стоимостью.

Со своей стороны Джефф Плейс сообщил, что корпорация Coherent работает во Вьетнаме уже около 25 лет и создала здесь производственные предприятия, которые входят в число лучших в глобальной системе компании. Coherent намерена и далее сопровождать развитие Вьетнама, расширяя инвестиции, участвуя в подготовке высококвалифицированных кадров и развитии полупроводниковой экосистемы.

По его словам, Coherent является одной из немногих компаний, полностью контролирующих всю производственно-сбытовую цепочку – от исходных материалов и производственного оборудования до комплексных систем и готовой продукции для мирового рынка. Именно поэтому корпорация заинтересована в совместном с Вьетнамом создании экосистемы, которая обеспечит взаимную выгоду и устойчивое развитие всех её участников.

Помимо производственной деятельности Coherent уделяет большое внимание научным исследованиям и разработке технологий. Корпорация сотрудничает с университетами Вьетнама не только в подготовке специалистов, но и в исследованиях новых технологий, способствующих развитию инноваций и повышению потенциала полупроводниковой промышленности.

Джефф Плейс подчеркнул, что Coherent сохраняет уверенность в инвестиционной привлекательности Вьетнама и высоко ценит прочные партнёрские отношения, сложившиеся за годы сотрудничества. По его словам, корпорация намерена продолжать долгосрочное развитие во Вьетнаме и ускорить реализацию своей десятилетней стратегии, способствуя превращению страны в одно из ключевых звеньев глобальной цепочки поставок полупроводников.

ИЖВ/ВИА

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