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Вьетнам помог Лаосу совершить первые две операции по трансплантации почки
Вьетнамский военный госпиталь №103 помог лаосскому госпиталю кадрами, лекарствами и оборудованием.
Лаосский госпиталь выбрал три пары доноров почек и реципиентов, от которых при помощи вьетнамских медиков отобраны две подходящих пары. Операции прошли под инструкцией вьетнамских хирургов, чтобы обеспечить правильную процедуру, качество, безопасность и успех операции.
Савангсай Даласат подчеркнул, что две успешные операции знаменуют собой новую главу в истории медицины Лаоса и шаг вперед в улучшении медицинского обслуживания до уровня региональных и международных стран.
По этому случаю 103-й военный госпиталь Вьетнама подарил лаосскому госпиталю 1.000 комплектов больничных одежд, а также различные лекарства и расходные материалы для поддержки трансплантации почки.
Вьетнам успешно провел первую трансплантацию почки в 1992 году в военном госпитале №103. На сегодняшний день в стране действует 21 центр трансплантации, и число пациентов, перенесших трансплантацию почки, превысило 6.000 человек, в том числе много лаосцев.
В Лаосе число пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности увеличивается. По оценкам, более 1.000 человек с почечной недостаточностью проходят диализ по всей стране.