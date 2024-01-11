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Вьетнам помогает Лаосу обеспечить информационную безопасность

Вьетнам готов оказать Лаосу дальнейшую поддержку в обеспечении информационной безопасности, поскольку страна будет председательствовать в АСЕАН в 2024 году и проведет множество конференций высокого уровня, заявил 10 января заместитель министра информации и коммуникаций Нгуен Хи Зунг. На рабочей встрече с заместителем министра технологий и коммуникаций Лаоса Кеовисуком Солафомом в рамках Недели цифровых технологий Лаоса 2024, которая прохоходит с 10 по 14 января, заместитель министра Нгуен Хи Зунг рассказал, что в прошлом году его министерство поддержало Лаос в работе национальной системы мониторинга и управления информационной безопасностью, передающей компетентным органам предупреждения о кибератаках на правительственные учреждения.

Он подчеркнул, что Вьетнам готов помочь Лаосу в разработке стратегического плана по развитию кодового домена страны, который включает в себя политику управления, модель управления, сотрудничество между реестром и регистром, а также дорожную карту и мероприятия по содействию развитию, внося вклад в развитие электронной коммерции и электронного правительства в соседнем государстве.

На рабочей сессии обсуждался широкий спектр вопросов, включая развитие ИТ и коммуникаций и процесс цифровой трансформации в каждой стране.

Представители двух стран договорились о расширении обменов, содействии реализации конкретных проектов по повышению квалификации сотрудников национального центра кибербезопасности Лаоса, а также об оказании помощи Лаосу в подготовке кадров в области финтеха и цифровой трансформации.

По этому случаю Вьетнамский национальный центр интернета подписал Меморандум о взаимопонимании с Лаосским национальным центром интернета и Департаментом телекоммуникаций Лаоса о развитии сотрудничества в области интернет-ресурсов и измерения скорости интернета в Лаосе.

ВИА/ИЖВ

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