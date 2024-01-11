НОВОСТИ
Вьетнам помогает Лаосу обеспечить информационную безопасность
Он подчеркнул, что Вьетнам готов помочь Лаосу в разработке стратегического плана по развитию кодового домена страны, который включает в себя политику управления, модель управления, сотрудничество между реестром и регистром, а также дорожную карту и мероприятия по содействию развитию, внося вклад в развитие электронной коммерции и электронного правительства в соседнем государстве.
На рабочей сессии обсуждался широкий спектр вопросов, включая развитие ИТ и коммуникаций и процесс цифровой трансформации в каждой стране.
Представители двух стран договорились о расширении обменов, содействии реализации конкретных проектов по повышению квалификации сотрудников национального центра кибербезопасности Лаоса, а также об оказании помощи Лаосу в подготовке кадров в области финтеха и цифровой трансформации.
По этому случаю Вьетнамский национальный центр интернета подписал Меморандум о взаимопонимании с Лаосским национальным центром интернета и Департаментом телекоммуникаций Лаоса о развитии сотрудничества в области интернет-ресурсов и измерения скорости интернета в Лаосе.