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НОВОСТИ

Вьетнам получил около 5,93 млн долларов США от продажи государственных предприятий

Правительство заработало более 149 млрд донгов (5,93 млн долларов США) на выводе капитала из четырех государственных предприятий за январь -июль, сообщило Министерство финансов (МИНФИН) 12 августа.

 

Народный комитет города Хайфон вывел капитал в трех фирмах, а Министерство строительства - в одной компании.

Что касается государственного управления в корпоративных финансах, МИНФИН проконсультировал представителей государственного капитала по распределению прибыли и дивидендов, установлению ассигнований и классификации бизнеса в 2023 году, вопросам, связанным с нефтегазовыми проектами, а также мерам по управлению проектом целлюлозного завода Фыонгнам, горнодобывающего и карьерного завода железной руды Куйса и металлургического завода Лаокай.

По состоянию на июль компетентный орган одобрил планы реструктуризации 103 предприятий.

Ранее премьер-министр утвердил план на 2022-2025 годы, который предусматривал акционерное участие 19 предприятий и реорганизацию пяти предприятий по всей стране.

Из 19 предприятий, на которых утверждены планы по акционированию, только на пяти созданы руководящие комитеты и рабочие группы для контроля за процессом. Остальные 14 предприятий все еще находятся на подготовительных этапах реализации.

По данным Министерства планирования и инвестиций, процесс реструктуризации предприятий и акционирования государственных предприятий по-прежнему сталкивается с рядом препятствий и ограничений. Основными причинами медленного прогресса являются задержки в утверждении местными органами власти соответствующих планов землепользования, особенно для предприятий, которые владеют землей в нескольких населенных пунктах.

ВИА/ИЖВ

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