Вьетнам получил около 5,93 млн долларов США от продажи государственных предприятий

Народный комитет города Хайфон вывел капитал в трех фирмах, а Министерство строительства - в одной компании.



Что касается государственного управления в корпоративных финансах, МИНФИН проконсультировал представителей государственного капитала по распределению прибыли и дивидендов, установлению ассигнований и классификации бизнеса в 2023 году, вопросам, связанным с нефтегазовыми проектами, а также мерам по управлению проектом целлюлозного завода Фыонгнам, горнодобывающего и карьерного завода железной руды Куйса и металлургического завода Лаокай.

По состоянию на июль компетентный орган одобрил планы реструктуризации 103 предприятий.



Ранее премьер-министр утвердил план на 2022-2025 годы, который предусматривал акционерное участие 19 предприятий и реорганизацию пяти предприятий по всей стране.



Из 19 предприятий, на которых утверждены планы по акционированию, только на пяти созданы руководящие комитеты и рабочие группы для контроля за процессом. Остальные 14 предприятий все еще находятся на подготовительных этапах реализации.



По данным Министерства планирования и инвестиций, процесс реструктуризации предприятий и акционирования государственных предприятий по-прежнему сталкивается с рядом препятствий и ограничений. Основными причинами медленного прогресса являются задержки в утверждении местными органами власти соответствующих планов землепользования, особенно для предприятий, которые владеют землей в нескольких населенных пунктах.