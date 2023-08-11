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Вьетнам получил зеленый свет на экспорт свежего шелушеного кокоса в США
APHIS направила письмо в Департамент защиты растений при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) по поводу открытия США импорта кокосовых орехов из Вьетнама.
В своем письме от 8 августа APHIS подчеркнуло важность открытия рынка для вьетнамского кокоса, выразив готовность уделить первоочередное внимание выполнению просьб вьетнамской стороны.
Согласно заявлению APHIS, служба одновременно планирует следующие шаги в процессе предоставления доступа на рынок и проводит внутреннюю оценку вьетнамского лущёного кокоса. Результаты этой оценки подтверждают, что вьетнамский лушёный кокос удовлетворяет критериям обработки, установленным США, и представляет незначительный риск распространения вредителей растений.
Таким образом, вместо того, чтобы проходить совершенно новую и трудоемкую процедуру регулирования для предоставления доступа на рынок свежей продукции, APHIS может использовать существующие правила, применимые к переработанным фруктам и овощным продуктам. Такой оптимизированный подход значительно ускоряет процесс получения разрешения на ввоз кокосовых орехов из Вьетнама в США.
Днем ранее APHIS завершила обновление онлайн-базы данных требований к импорту сельскохозяйственных товаров (ACIR), чтобы разрешить импорт молодых кокосовых орехов из Вьетнама, удалив минимум 75% (3/4) кокосовой скорлупы и полностью удалив внешнюю зеленую оболочку.
По данным APHIS, вьетнамские производители имеют право немедленно начать экспорт очищенных от скорлупы кокосовых орехов в США.
Единственные фитосанитарные условия для поставок будут соблюдаться исключительно в пунктах въезда в США. В настоящее время APHIS должным образом проинформировала таможенную и пограничную службу США об этом обновлении, чтобы предотвратить возможные задержки грузов при въезде в страну.
В апреле этого года на встрече с министром сельского хозяйства США Томасом Вилсаком министр сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама Ле Минь Хоан заявил, что Вьетнам открыл свои двери для грейпфрутов из США, и предложил США ускорить процесс оценки и открытия доступа для вьетнамских кокосов и маракуйи.
В прошлом году Вьетнам заработал на экспорте кокосов 900 млн. долл. США. В настоящее время вьетнамская кокосовая промышленность предлагает на рынке около 90 наименований продукции. Кроме того, существует около 200 продуктов питания с использованием кокосовых ингредиентов.
Ожидается, что открытие США поможет кокосовым орехам быстро стать одним из миллиардных экспортных фруктов Вьетнама.