Вьетнам полон решимости укреплять партнерство с ЮАР

Заместитель министра иностранных дел Фам Куанг Хиеу. Фото: ВИА

Вьетнам полон решимости укреплять всестороннее партнерство с Южной Африкой — важным партнером по сотрудничеству и развитию в Африке, заявил заместитель министра иностранных дел Фам Куанг Хиеу.

На пятом заседании Межправительственного форума партнерства между Вьетнамом и Южной Африкой по экономическому, торговому, научному, технологическому и культурному сотрудничеству, состоявшемся 14 апреля в режиме онлайн, заместитель министра Хиеу подчеркнул рост связей между Вьетнамом и Южной Африкой за последние почти три десятилетия с многочисленными достижениями в важных областях и отметил, что Южная Африка в настоящее время является крупнейшим торговым партнером Вьетнама в Африке.

Со своей стороны, заместитель министра международных отношений и сотрудничества Южной Африки Кандит Машего-Дламини подчеркнула важную позицию Вьетнама во внешней политике Южной Африки в отношении Азии и Юго-Восточной Азии в частности, а также приветствовала значительный прогресс в отношениях между Вьетнамом и Южной Африкой и тесную координацию на многосторонних форумах.

Участники рассмотрели итоги сотрудничества между Вьетнамом и Африкой после четвертой встречи форума в сферах политики, дипломатии, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, обороны, безопасности, образования, обучения, науки, технологий, юстиции, туризма и окружающей среды, а также партнерство между населенными пунктами. Они также искали конкретные меры для повышения эффективности и дальнейшего углубления и без того прочного партнерства между двумя странами.

Обе стороны договорились поддерживать встречи на высоком уровне и обмен делегациями, укреплять взаимную поддержку на региональных и международных форумах, способствовать повышению эффективности механизмов двустороннего сотрудничества и дальнейшему наращиванию экономического сотрудничества, чтобы соответствовать хорошим двусторонним политическим отношениям и масштабам двух экономик.

Они будут тесно координировать свои действия для расширения масштабов и структуры торговли при одновременном расширении сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, инвестициях и туризме.

Вьетнам и Южная Африка подчеркнули важность более тесного партнерства в области обороны, безопасности, правосудия, окружающей среды, науки и технологий, образования и обучения, а также общую заинтересованность в расширении сотрудничества в областях спроса и преимуществ друг друга, таких как строительство, информация, связь и труд.

Стороны также согласовали меры по эффективной реализации подписанных соглашений, ускорению процесса переговоров и подписания важных соглашений о сотрудничестве, а также предложили идеи по устранению препятствий и трудностей в двустороннем сотрудничестве.

Завершая встречу, стороны договорились организовать следующую встречу форума в ЮАР в 2024 году.