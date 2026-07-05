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Вьетнам поздравляет США с 250-й годовщиной Дня независимости

В письмах и телеграммах руководители Партии и Государства Вьетнама поздравили США с огромными достижениями, благодаря которым за прошедшие четверть тысячелетия страна стала ведущей мировой державой.
  Символ «Freedom 250» вместе с изображением Земли проецируется на Монумент Вашингтона в рамках серии мероприятий в преддверии 250-й годовщины Дня независимости США. Фото: ВИА  
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам направил поздравительное письмо, а премьер-министр Ле Минь Хынг 4 июля направил поздравительное послание Президенту США Дональду Трампу по случаю 250-й годовщины Дня независимости США (4 июля 1776–2026 гг.).

По этому случаю Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман направил поздравительные телеграммы Президенту Сената США Джеймсу Дэвиду Вэнсу и Спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону.
В письмах и телеграммах руководители Партии и Государства Вьетнама поздравили США с огромными достижениями, благодаря которым за прошедшие четверть тысячелетия страна стала ведущей мировой державой.

Они подтвердили, что Вьетнам рассматривает США как одного из своих стратегически важных партнёров, и выразили надежду на дальнейшее углубление Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя сторонами, открывающее новые, прорывные возможности сотрудничества, особенно в сферах экономики, политики, науки и технологий.

В тот же день министр иностранных дел Ле Хоай Чунг направил поздравления Государственному секретарю США Марко Рубио.

ИЖВ/ВИА

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