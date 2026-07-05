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Вьетнам поздравляет США с 250-й годовщиной Дня независимости
По этому случаю Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман направил поздравительные телеграммы Президенту Сената США Джеймсу Дэвиду Вэнсу и Спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону.
В письмах и телеграммах руководители Партии и Государства Вьетнама поздравили США с огромными достижениями, благодаря которым за прошедшие четверть тысячелетия страна стала ведущей мировой державой.
Они подтвердили, что Вьетнам рассматривает США как одного из своих стратегически важных партнёров, и выразили надежду на дальнейшее углубление Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя сторонами, открывающее новые, прорывные возможности сотрудничества, особенно в сферах экономики, политики, науки и технологий.
В тот же день министр иностранных дел Ле Хоай Чунг направил поздравления Государственному секретарю США Марко Рубио.