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Вьетнам поздравил Украину с присоединением к Договору о дружбе и сотрудничестве АСЕАН
Со своей стороны, Дмитрий Кулеба выразил удовлетворение встречей с министром иностранных дел Буй Тхань Шоном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (1992-2022 гг.).
Стороны договорились в ближайшее время организовать политические консультации между двумя министерствами иностранных дел и 16-е заседание Межправительственной комиссии для рассмотрения ситуации двустороннего сотрудничества в различных областях, особенно в экономике, торговле и инвестициях, затронутых в настоящее время конфликтом.
Обсуждая текущую конфликтную ситуацию в Украине, министр Буй Тхань Шон подтвердил последовательную позицию Вьетнама в отношении того, что споры должны разрешаться мирными средствами в соответствии с основными принципами права, международного права и Устава Организации Объединенных Наций, надеясь, что соответствующие стороны в ближайшее время положат конец конфликту и возобновят диалог.
Министр Буй Тхань Шон подчеркнул, что Вьетнам поддерживает и готов участвовать в усилиях международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи населению в Украине.
По этому поводу министр Буй Тхань Шон поблагодарил Украину за поддержку эвакуации вьетнамских граждан в Украине и попросил правительство Украины продолжать поддерживать и обеспечивать безопасность жизни и имущества граждан и бизнеса Вьетнама в Украине.