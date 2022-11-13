Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам поздравил Украину с присоединением к Договору о дружбе и сотрудничестве АСЕАН

Как сообщает корреспондент ВИА в Пномпене, во второй половине дня 11 ноября министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по случаю участия в 40-м и 41-м саммитах АСЕАН и других связанных конференциях в Пномпене, Королевство Камбоджа.
  Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба беседует с министром иностранных дел Буй Тхань Шоном.Фото: Нгуен Хунг, корреспондент ВИА в Камбодже
На встрече министр иностранных дел Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение традиционной дружбе и всестороннему партнерству с Украиной, желая развивать сотрудничество между двумя странами в различных областях, поздравил Украину с официальным присоединением к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, что способствует открытию новых возможностей сотрудничества между двумя сторонами.

Со своей стороны, Дмитрий Кулеба выразил удовлетворение встречей с министром иностранных дел Буй Тхань Шоном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (1992-2022 гг.).

Стороны договорились в ближайшее время организовать политические консультации между двумя министерствами иностранных дел и 16-е заседание Межправительственной комиссии для рассмотрения ситуации двустороннего сотрудничества в различных областях, особенно в экономике, торговле и инвестициях, затронутых в настоящее время конфликтом.

Обсуждая текущую конфликтную ситуацию в Украине, министр Буй Тхань Шон подтвердил последовательную позицию Вьетнама в отношении того, что споры должны разрешаться мирными средствами в соответствии с основными принципами права, международного права и Устава Организации Объединенных Наций, надеясь, что соответствующие стороны в ближайшее время положат конец конфликту и возобновят диалог.

Министр Буй Тхань Шон подчеркнул, что Вьетнам поддерживает и готов участвовать в усилиях международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи населению в Украине.

По этому поводу министр Буй Тхань Шон поблагодарил Украину за поддержку эвакуации вьетнамских граждан в Украине и попросил правительство Украины продолжать поддерживать и обеспечивать безопасность жизни и имущества граждан и бизнеса Вьетнама в Украине.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр ФРГ начинает официальный визит во Вьетнам

Премьер-министр ФРГ начинает официальный визит во Вьетнам

13 ноября в Ханой прибыл канцлер Германии Олаф Шольц, начавший свой официальный визит во Вьетнам с 13 по 14 ноября по приглашению премьер-министра Фам Минь Тьиня.
ПОДРОБНЕЕ

Top