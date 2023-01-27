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Вьетнам подчеркивает последовательное продвижение гендерного равенства во всех аспектах
В качестве ключевого докладчика, представляющего Азиатско-Тихоокеанский регион, посол Ле Тхи Хонг Ван, Постоянный представитель Вьетнама при ЮНЕСКО, подчеркнула последовательную политику страны, направленную на максимальное использование роли и большого потенциала женщин в национальном развитии и защите, повышение положения женщин и продвижение гендерного равенства во всех областях.
Она отметила, что роль и вклад женщин также постоянно поддерживались в процессе построения сообщества АСЕАН.
Далее Ле Тхи Хонг Ван сказала, что роль вьетнамских женщин все больше подтверждается с точки зрения политики и дипломатии. Многие из них занимали руководящие посты в Партии и государстве, тем самым внося значительный вклад в сильное улучшение страны. В частности, доля вьетнамских женщин, участвующих в миротворческих операциях ООН, была выше, чем установленная ООН цифра, и многие из них показали отличные результаты, способствуя укреплению взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между народами.
Согласно отчету Всемирного экономического форума о глобальном гендерном разрыве за 2022 год, Вьетнам набрал 0,705 балла по шкале от 0 до 1 индекса гендерного разрыва, и поднялся на четыре позиции до 83-го места среди 146 стран.
Дипломат также поделилась инициативами и усилиями Вьетнама по активизации сотрудничества в продвижении гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин в качестве председателя АСЕАН в 2020 году, непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2020-2021 годы и председателя 41-й Межпарламентской Генеральной Ассамблеи АСЕАН.
На мероприятии участники высоко оценили активный вклад и растущий статус Вьетнама на международной арене, охарактеризовав страну как типичную демонстрацию продвижения роли женщин и участия в повестке дня, посвященной женщинам, миру и безопасности.
Гендерное равенство является одним из двух глобальных приоритетов ЮНЕСКО. На 41-й сессии своей Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО в ноябре 2021 года организация приняла резолюцию 41C/57, официально учредив Международный день «Женщины в условиях многосторонности» 25 января.