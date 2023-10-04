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Вьетнам подчеркивает необходимость международного сотрудничества в обеспечении гендерного равенства

Ле Тхи Минь Тхоа сделала это заявление на заседании Комитета ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 3 октября. «Необходимо развивать международное сотрудничество для оказания поддержки странам в выполнении международных обязательств по обеспечению полного, равного и значимого участия женщин и девочек во всех сферах общественной жизни, способствуя предотвращению насилия и дискриминации», - заявила советник-посланник Ле Тхи Минь Тхоа, заместитель постоянного представителя Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН).

Ле Тхи Минь Тхоа сделала это заявление на заседании Комитета ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 3 октября.

Дипломат отметила, что женщины во многих частях мира сталкиваются с такими проблемами, как здоровье, потеря или сокращение доходов, доступ к знаниям и возможностям трудоустройства и интеграции, а также становятся жертвами гендерного насилия. Между тем, цифровая трансформация и глобальные экономические тенденции, с одной стороны, являются решениями, а с другой стороны, создают риск усиления уязвимости женщин, подчеркнула она.

Представитель Вьетнама подчеркнула, что в контексте цифровой трансформации крайне важно сосредоточиться на повышении цифровых навыков работающих женщин и повышении роли женщин в развитии цифровой экономики. Кроме того, необходимо создать благоприятные условия для того, чтобы женщины и девочки могли развивать свою карьеру в области науки и техники, а также защищать права женщин в цифровой среде.

По этому случаю Ле Тхи Минь Тхоа подчеркнула достижения Вьетнама в обеспечении прав женщин и гендерного равенства в процессе выработки политики, законотворчества и разработки стратегии развития.

«Примечательно, что во Вьетнаме высокая доля женщин среди депутатов и руководителей Национального собрания», - отметила она, добавив, что страна продемонстрировала высокие показатели в обеспечении занятости женщин, а также гендерного равенства в цифровую эпоху.

Вьетнам продолжит сотрудничать с международным сообществом в продвижении гендерного равенства и прогресса женщин, подтвердила дипломат.

На совещании большинство стран заявили, что в деле повышения роли и участия женщин во всех сферах общественной жизни наблюдаются признаки регресса. Они отметили, что женщины по-прежнему в значительной степени страдают от сегодняшних взаимосвязанных и многомерных кризисов.

ИЖВ/ВИА

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