Вьетнам подтверждает твёрдую приверженность сотрудничеству с государствами–членами GMS

Темой конференции в этом году стала «Продвижение инклюзивного роста, сбалансированного развития и процветания путём расширения участия местных властей и частного сектора в субрегионе».

Вместе с представителями государств–членов GMS, секретариата GMS, партнёров по развитию и бизнес-сообщества стран субрегиона вьетнамская делегация активно участвовала в основных мероприятиях конференции и её параллельных событиях.

Заместитель министра Чан Куок Фыонг выступил на Диалоге высокого уровня по вопросам политики между правительством и деловым сообществом, а также на официальной сессии Конференции министров 28 ноября, представив новейшие направления и политики Вьетнама в области социально-экономического развития. Особое внимание было уделено вопросам науки, технологий и инноваций, а также политике развития частного сектора — темам, соответствующим ключевому содержанию конференции.

Заместитель министра также высказал ряд конкретных предложений по политике, направленных на усиление участия местных властей и частного сектора в общем развитии субрегиона GMS в соответствии с темой мероприятия.

Чан Куок Фыонг подтвердил сильную приверженность правительства Вьетнама сотрудничеству с государствами–членами GMS, секретариатом GMS, партнёрами по развитию и деловым сообществом для продвижения совместных инициатив в рамках GMS, направленных на общее процветание региона, особенно в контексте того, что Вьетнам примет на себя роль страны-организатора мероприятий GMS в 2026 году.