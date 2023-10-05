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Вьетнам подтверждает свою роль на мировом рынке СПГ
В краткосрочной перспективе внимание Вьетнама к СПГ показывает, что мировой спрос растет. Вьетнам в настоящее время не импортирует СПГ, произвел около 9 ГВт природного газа. Согласно Плану VIII, ожидается, что к 2030 году СПГ будет составлять значительную часть энергетической структуры Вьетнама. Этот шаг может привести к росту цен на СПГ.
Что касается среднесрочной перспективы, ожидается, что к 2030 году возобновляемые источники энергии, такие как веттровая и солнечная энергия, будут удовлетворять почти 31% энергетических потребностей Вьетнама. Однако на СПГ по-прежнему будет приходиться 24,8% от общего производства энергии. Спрос на СПГ в сочетании с крупными инвестициями может поддерживать высокие мировые цены на СПГ.
Что касается долгосрочного прогнозирования, Вьетнам стремится стать углеродно-нейтральным к 2050 году, что требует огромных инвестиций. Несмотря на то, что Вьетнам вкладывает значительные средства в возобновляемые источники энергии, такие как ветровая энергия, ожидается, что СПГ будет служить заменой угля. Этот альтернативный источник более надежен и экологически чист, поэтому он играет важную роль на мировом энергетическом рынке.
Reuters пришло к выводу, что амбициозные энергетические планы Вьетнама поддерживаются крупными финансовыми обязательствами многих иностранных инвесторов, что показывает новое значение Вьетнама на мировом рынке СПГ. Поскольку Вьетнам вот-вот станет важным импортером СПГ, растущий спрос станет фактором, стимулирующим рост цен, влияющим на структуру цен на товары в разные периоды.