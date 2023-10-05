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НОВОСТИ

Вьетнам подтверждает свою роль на мировом рынке СПГ

По данным сайта nasdaq.com (США) от 3 октября, Вьетнам играет все большую роль на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ). Это наблюдение основано на Национальном плане развития электроэнергетики на период 2021–2030 годов с видением до 2050 года (План электроэнергетики VIII), который ставит амбициозные цели по увеличению ветровой энергии и газа. Тем временем информационное агентство Reuters заявило, что План электроэнергетики VIII понадобится огромный источник капитала в размере 134,7 млрд долларов США, часть которого, как ожидается, поступит за счет иностранных инвестиций, включая обязательства стоимостью 15,5 млрд долларов США от Группы промышленно развитых стран (G7). Стратегический переход к более чистой энергетике подчеркивает новую роль Вьетнама как нового импортера СПГ.

В краткосрочной перспективе внимание Вьетнама к СПГ показывает, что мировой спрос растет. Вьетнам в настоящее время не импортирует СПГ, произвел около 9 ГВт природного газа. Согласно Плану VIII, ожидается, что к 2030 году СПГ будет составлять значительную часть энергетической структуры Вьетнама. Этот шаг может привести к росту цен на СПГ.

Что касается среднесрочной перспективы, ожидается, что к 2030 году возобновляемые источники энергии, такие как веттровая и солнечная энергия, будут удовлетворять почти 31% энергетических потребностей Вьетнама. Однако на СПГ по-прежнему будет приходиться 24,8% от общего производства энергии. Спрос на СПГ в сочетании с крупными инвестициями может поддерживать высокие мировые цены на СПГ.

Что касается долгосрочного прогнозирования, Вьетнам стремится стать углеродно-нейтральным к 2050 году, что требует огромных инвестиций. Несмотря на то, что Вьетнам вкладывает значительные средства в возобновляемые источники энергии, такие как ветровая энергия, ожидается, что СПГ будет служить заменой угля. Этот альтернативный источник более надежен и экологически чист, поэтому он играет важную роль на мировом энергетическом рынке.

Reuters пришло к выводу, что амбициозные энергетические планы Вьетнама поддерживаются крупными финансовыми обязательствами многих иностранных инвесторов, что показывает новое значение Вьетнама на мировом рынке СПГ. Поскольку Вьетнам вот-вот станет важным импортером СПГ, растущий спрос станет фактором, стимулирующим рост цен, влияющим на структуру цен на товары в разные периоды.

ВИА/ИЖВ

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