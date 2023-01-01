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Вьетнам подтверждает свою роль надежного партнера международного сообщества
«Организация Объединенных Наций гордится тем, что является партнером Вьетнама» — краткие слова подытожения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во время его визита во Вьетнам в октябре по случаю 45-й годовщины вступления Вьетнама в крупнейшую многостороннюю организацию на планете, продемонстрировали признание активного и ответственного вклада страны на международной арене. А. Гутерриш был чрезвычайно впечатлен путем развития Вьетнама, разоренного войной, но теперь отправляющего миротворцев для помощи людям в разных частях мира. Заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа также высоко оценил профессионализм, самоотверженность, усилия и самопожертвование вьетнамских миротворцев при выполнении миссии в сложных условиях. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид подчеркнул, что Вьетнам является одной из образцовых стран ООН, вносящей много важных вкладов в укрепление многосторонности и участвующей в работе ООН.
Доверие международного сообщества к Вьетнаму было конкретизировано количеством голосов, отданным Вьетнаму за важные позиции на крупнейшем многостороннем форуме на планете. 13 июня Генеральная Ассамблея ООН единогласно проголосовала за избрание Вьетнама одним из вице-председателей 77-й Генеральной Ассамблеи ООН, представляющих Азиатско-Тихоокеанский регион. 11 октября Вьетнам был второй раз избран в Совет по правам человека на срок 2023-2025 гг. Известный индонезийский журналист Веирамалла Анджая, старший научный сотрудник Центра исследований Юго-Восточной Азии (CSEAS), заявил, что это признание приверженности Вьетнама уважению и защите прав человека. Г-жа Кейтлин Визен, бывший постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) во Вьетнаме, считала, что это признание достижений правительства Вьетнама в обеспечении безопасности людей. Между тем, по словам Полин Тамесис, Постоянного координатора ООН во Вьетнаме, избрание Вьетнама в Совет по правам человека — это большая ответственность, но также и очень важная возможность удвоить усилия по защите и развитию экономических, социальных, культурных, гражданских и политических права в соответствии с международными стандартами в области прав человека.
В регионе Вьетнам продолжает продвигать важную роль в качестве члена Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ученый Уч Леанг заявил: «В год председательства Камбоджи в АСЕАН Вьетнам всегда демонстрировал роль активного и ответственного члена АСЕАН, тесно сотрудничая с принимающей страной Камбоджей, чтобы обеспечить успешное проведение конференции на основе соблюдения принципов и обеспечение центральной роли АСЕАН, содействие процессу построения Сообщества АСЕАН, во имя мира и стабильности в Юго-Восточной Азии, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом". Политический аналитик, доцент, д-р Аванг Азман Аванг Пави, Университет Малайи (Малайзия) подтвердил, что Вьетнам является стратегической частью успеха АСЕАН.
После двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19 двусторонняя дипломатическая деятельность Вьетнама возобновилась серией визитов на высоком уровне. Вьетнамские лидеры совершили зарубежные поездки, способствуя развитию двусторонних отношений, эффективно продвигая дипломатию многосторонности и диверсификации, а также политику дружбы со всеми странами. Среди них выделяется официальный визит генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Китай в конце октября. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг стал первым иностранным лидером, которого Китай встретил после 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии. Совместное заявление из 13 пунктов, включающее стратегическое содержание, ориентирующее развитие двухсторонних отношений во всех областях в ближайшее время, показало, что вьетнамско-китайские отношения выходят на высокий уровень, как оценил Григорий Трофимчук, председатель Экспертного совета Евразийского научно-исследовательского фонда. По словам посла Китая во Вьетнаме Сюн Ба, этот визит демонстрировал особую важность отношений между двумя Партиями и двумя странами, посылая четкий сигнал о том, что обе стороны будут укреплять солидарность и сотрудничество, неуклонно следуя социалистическому пути.
2022 год также знаменует собой особую веху для отношения между Вьетнамом и двумя соседними странами, Лаосом и Камбоджей: 60-летие установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Лаосом и 45-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве; 55-летие установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Камбоджей. Ряд обменов делегациями на всех уровнях, экономические, культурные и социальные обмены и взаимная поддержка на международных и региональных форумах показывают, что отношения между Вьетнамом и двумя соседними странами наследуют добрые традиции, и постоянно развиваются и углубляются.
Официальный визит председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ в Лаос в мае является первым официальным визитом высокопоставленного вьетнамского лидера в соседнюю страну в рамках «Года солидарности и дружбы между Вьетнамом-Лаосом, Лаосом-Вьетнамом 2022", подтверждающим последовательное политики Партии и государства Вьетнам, всегда придающей большое значение развитию большой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя Партиями, странами и народами страны. Генеральный секретарь, президент Лаоса Тонглун Сисулит, премьер-министр Пханкхам Випхаван и председатель Национального собрания Ксайсомфон Пхомвихан подтвердили, что это бесценное общее достояние двух Партий и двух народов, закон существования и развития в каждой стране. Посол Лаоса во Вьетнаме Сенгпхет Хунгбоунгнуанг сказал, что четкие и тесные отношения между двумя народами Лаоса и Вьетнама никогда не ослабевают ни при каких обстоятельствах и становятся все более и более глубокими.
Что касается отношений между Вьетнамом и Камбоджей, посол Камбоджи во Вьетнаме Чай Навут подчеркнул, что 2022 год имеет большое значение в отношениях двух стран благодаря многим заметным дипломатическим событиям, таким как официальные визиты премьер-министра Фам Минь Тьиня и председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ в ноябре. Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Прак Сокхонн подчеркнул, что за последние 55 лет камбоджийско-вьетнамские отношения четко подтвердили миру об устойчивых, глубоких, всеобъемлющих и устойчивых к региональным и международным геополитическим колебаниям, отношениях.
Напряженный 2022 год в сфере внешней политики показывает, что Вьетнам продолжает активно способствовать мирной и стабильной обстановке во всем мире, четко демонстрируя свою роль надежного и ответственного партнера в международном сообществе. Это укрепило позицию и роль Вьетнама на международной арене, Вьетнам все больше завоевывает доверие других стран, как подтвердил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: «Вьетнам и вьетнамский народ могут гордиться тем, что ваш голос уважают все народы.