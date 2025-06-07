Вьетнам подтверждает свою приверженность защите океана на мировой арене

В беседе с корреспондентом Вьетнамского информационного агентства (ВИA) в Париже посол Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханг отметил, что это соответствует ключевым направлениям, определенным партией и государством Вьетнама в отношении устойчивого развития морской экономики.



Посол подчеркнул, что UNOC3 - это стратегически важное международное событие, имеющее прямое отношение к достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), в частности Цели 14, касающейся сохранения и устойчивого использования океана.

Посол Динь Тоан Тханг подчеркнул, что здоровье мирового океана тревожно ухудшается. Мобилизация усилий не только правительств, но и всех заинтересованных сторон, включая научное сообщество, частный сектор, гражданское общество и даже отдельных людей, крайне важна для достижения реальных изменений.



На международном уровне UNOC3 служит катализатором для преобразования осознания в конкретные действия, превращая политические обязательства в ощутимые результаты. Это жизненно важный форум, на котором страны могут оценить текущий прогресс, обменяться передовым опытом, укрепить сотрудничество и предложить практические инициативы по восстановлению здоровья океана - общего сокровища человечества.



Рабочая поездка премьер-министра также конкретизирует внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самодостаточность, многосторонность, диверсификацию, а также интенсивную и широкую международную интеграцию. Она подчеркивает усилия Вьетнама по развитию многосторонней дипломатии и укреплению связей с основными и стратегическими партнерами, добавил посол.



Он подтвердил, что Вьетнам давно подтверждает свою роль ответственного и активного члена международного сообщества, придерживающегося международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS). Вьетнам также занимает активную позицию по сохранению и рациональному использованию морских ресурсов и готов внести свой вклад в глобальные усилия в этой области.



Участие Вьетнама в UNOC3 - это возможность продемонстрировать свои достижения в реализации ЦУР-14, обменяться опытом с международными партнерами и активизировать сотрудничество в области морских наук, технологий, оборудования и финансов, сказал посол.



С точки зрения двусторонних отношений, это второй визит премьер-министра Фам Минь Тьиня во Францию, и он имеет особое значение, поскольку следует за повышением уровня отношений между Вьетнамом и Францией до всеобъемлющего стратегического партнерства в октябре 2024 года.



Этот визит также дает возможность активизировать обмены на высоком уровне между Вьетнамом и Францией, укрепить обязательства и расширить масштабы двустороннего сотрудничества. Эти взаимодействия отражают динамичное развитие недавно созданного всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Францией.



Посол отметил, что активное участие Вьетнама в UNOC3 и сопутствующих мероприятиях в Ницце и Монако является продолжением сотрудничества Вьетнама с Францией и Монако в области морских дел.

Говоря о национальной политике в области защиты океана, посол Динь Тоан Тханг подтвердил, что Вьетнам считает сохранение и устойчивое использование океанических ресурсов одним из главных национальных приоритетов. Океан - это не только жизненно важное жизненное пространство, но и ключевой фактор устойчивого развития.



Морская политика Вьетнама построена на прочном правовом фундаменте и реализуется комплексно, отражая сильное чувство ответственности страны за моря. В частности, Стратегия устойчивого развития морской экономики Вьетнама до 2030 года с перспективой до 2045 года определяет четкие задачи по превращению Вьетнама в сильную и процветающую морскую державу. Этому способствуют Закон о морском судоходстве Вьетнама и подробные руководящие положения, обеспечивающие надежную правовую базу для управления, эксплуатации и защиты морской среды.



Вьетнам уделяет большое внимание устойчивому управлению и сохранению морских ресурсов. Страна уделяет особое внимание борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом и поощряет переход к устойчивым моделям аквакультуры и рыболовства.



Вьетнам также принимает решительные меры по борьбе с загрязнением морской среды, особенно с проблемой пластиковых отходов в океане. В стране реализуется несколько национальных программ действий по борьбе с загрязнением, вызванным как наземной, так и морской деятельностью. В то же время она активно принимает меры по борьбе с изменением климата и повышением уровня моря, в частности по защите уязвимых прибрежных зон.



Наконец, посол подчеркнул, что Вьетнам содействует развитию «голубой экономики», поощряя такие экологически чистые отрасли, как морской экотуризм и морские возобновляемые источники энергии. Страна остается активным участником региональных и глобальных форумов и инициатив по управлению океаном, подтверждая свою роль ответственного партнера в международных усилиях по сохранению морской среды.