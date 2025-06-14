Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам подтверждает свою приверженность защите и продвижению прав людей с ограниченными возможностями

Советник-посланник Нгуен Хоанг Нгуен, временный поверенный в делах Постоянного представительства Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН), подтвердил приверженность Вьетнама делу защиты и продвижения прав людей с ограниченными возможностями (ЛОВ), приняв участие в 18-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о правах инвалидов (COSP18), проходившей 10-12 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
  18-я сессия Конференции государств-участников Конвенции о правах инвалидов (COSP18) проходила с 10 по 12 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Фото: ВИA  
Нгуен Хоанг Нгуен сказал, что эта приверженность была продемонстрирована политикой и правовыми документами, включая Закон об инвалидах 2010 года и ратификацию Конвенции о правах инвалидов (CRPD) в 2014 году.

Рассказывая об усилиях и достижениях Вьетнама в этой области, он подчеркнул, что страна предоставляет ежемесячные социальные пособия более чем 1,6 миллионам ЛОВ, а 96% ЛОВ в стране имеют медицинскую страховку.

Вьетнам также расширил инклюзивное и специализированное образование, достигнув 65% детей с ограниченными возможностями, стандартизировав язык жестов и шрифт Брайля на национальном уровне, а также создав условия для 4 миллионов людей с ограниченными возможностями для участия в рабочей силе посредством программ профессиональной подготовки и поддержки занятости.

Подчеркивая важность международного сотрудничества в этой области, Нгуен Хоанг Нгуен заявил, что Вьетнам готов сотрудничать со всеми странами и соответствующими организациями для дальнейшего обеспечения прав ЛОВ, чтобы создать справедливое, самодостаточное, инклюзивное общество, в котором никто не останется позади.

В работе COSP18, посвященной теме «Повышение осведомленности общественности о правах и вкладе инвалидов в социальное развитие в преддверии Всемирного социального саммита», приняли участие министры и заместители министров стран-членов, а также представители международных и неправительственных организаций.

В своем вступительном слове заместитель генерального секретаря ООН Амина Дж. Мохаммед подтвердила, что обеспечение равенства и расширение возможностей для ЛОВ всегда является одним из главных приоритетов повестки дня ООН. Несмотря на это, ЛОВ во всем мире продолжают сталкиваться с многочисленными трудностями и неравенством в доступе к образованию, занятости, здравоохранению и технологиям. Все индикаторы, касающиеся ЛОВ в Целях устойчивого развития (ЦУР), отстают от графика.

В ходе обсуждения страны подтвердили, что CRPD является чрезвычайно важным документом, закладывающим основу для глобального сотрудничества по обеспечению прав людей с ограниченными возможностями. Они также подчеркнули, что второй всемирный саммит по социальному развитию предоставляет возможность для дальнейшего укрепления международного сотрудничества в этой области.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель НС Чан Тхань Ман: Пресса приносит в законодательный орган дыхание жизни и чаяния избирателей

Председатель НС Чан Тхань Ман: Пресса приносит в законодательный орган дыхание жизни и чаяния избирателей

Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман высоко оценил жизненно важную роль журналистики в развитии страны, похвалив поколения журналистов за их неуклонный вклад в дело строительства и защиты страны на протяжении последнего столетия.
ПОДРОБНЕЕ

Top