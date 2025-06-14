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Вьетнам подтверждает свою приверженность защите и продвижению прав людей с ограниченными возможностями
Рассказывая об усилиях и достижениях Вьетнама в этой области, он подчеркнул, что страна предоставляет ежемесячные социальные пособия более чем 1,6 миллионам ЛОВ, а 96% ЛОВ в стране имеют медицинскую страховку.
Вьетнам также расширил инклюзивное и специализированное образование, достигнув 65% детей с ограниченными возможностями, стандартизировав язык жестов и шрифт Брайля на национальном уровне, а также создав условия для 4 миллионов людей с ограниченными возможностями для участия в рабочей силе посредством программ профессиональной подготовки и поддержки занятости.
Подчеркивая важность международного сотрудничества в этой области, Нгуен Хоанг Нгуен заявил, что Вьетнам готов сотрудничать со всеми странами и соответствующими организациями для дальнейшего обеспечения прав ЛОВ, чтобы создать справедливое, самодостаточное, инклюзивное общество, в котором никто не останется позади.
В работе COSP18, посвященной теме «Повышение осведомленности общественности о правах и вкладе инвалидов в социальное развитие в преддверии Всемирного социального саммита», приняли участие министры и заместители министров стран-членов, а также представители международных и неправительственных организаций.
В своем вступительном слове заместитель генерального секретаря ООН Амина Дж. Мохаммед подтвердила, что обеспечение равенства и расширение возможностей для ЛОВ всегда является одним из главных приоритетов повестки дня ООН. Несмотря на это, ЛОВ во всем мире продолжают сталкиваться с многочисленными трудностями и неравенством в доступе к образованию, занятости, здравоохранению и технологиям. Все индикаторы, касающиеся ЛОВ в Целях устойчивого развития (ЦУР), отстают от графика.
В ходе обсуждения страны подтвердили, что CRPD является чрезвычайно важным документом, закладывающим основу для глобального сотрудничества по обеспечению прав людей с ограниченными возможностями. Они также подчеркнули, что второй всемирный саммит по социальному развитию предоставляет возможность для дальнейшего укрепления международного сотрудничества в этой области.