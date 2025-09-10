НОВОСТИ
Вьетнам подтверждает свою приверженность будущему миротворческих операций ООН
Выступая на заседании, Постоянный представитель Вьетнама при ООН, посол До Хунг Вьет, отметил, что миротворческая деятельность является одним из наиболее наглядных и конкретных проявлений многосторонности, однако она требует дальнейших корректировок и более эффективной адаптации к новой международной обстановке. В этой связи глава делегации Вьетнама предложил четыре приоритетных направления действий на предстоящее время.
Во-первых, миротворческим миссиям следует уделять особое внимание защите гражданских лиц, особенно женщин и детей, рассматривая это как центральную задачу, чтобы миссии действительно становились опорой для местных сообществ. Во-вторых, ООН и миссиям необходимо активнее продвигать усилия по примирению, дипломатии превентивного характера и инициативы Генерального секретаря, чтобы устранять причины конфликтов, а не ограничиваться только управлением кризисами. В-третьих, государства-члены должны в полном объёме и своевременно выполнять свои финансовые обязательства, подкрепляя заявления конкретными действиями. В-четвёртых, ООН следует активизировать подведение итогов и извлечение уроков из деятельности последних десятилетий — как в сфере миротворчества, так и в деле постконфликтного миростроительства, — чтобы гибко применять их при выполнении задач в новых условиях.
Посол До Хунг Вьет подчеркнул, что за более чем десятилетие участия во миротворческой деятельности ООН Вьетнам неизменно убеждён: многосторонность — это прочный путь к достижению и поддержанию устойчивого международного мира. Вьетнам будет и далее идти рука об руку с партнёрами во имя целей поддержания мира и глобальной безопасности.