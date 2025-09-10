Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам подтверждает свою приверженность будущему миротворческих операций ООН

9 сентября Совет Безопасности ООН провёл открытую сессию на тему «Будущее миротворческой деятельности ООН» по инициативе Республики Корея, председательствующей в Совете в сентябре 2025 года, в сотрудничестве с Данией и Пакистаном.
  Посол До Хунг Вьет выступает на сессии Совета безопасности ООН. Фото: ВИА  
Как сообщает корреспондент ВИА в Нью-Йорке, в сессии приняли участие Заместители Генерального секретаря ООН по вопросам миротворчества и политических дел, а также представители более 70 государств. Выступавшие подчеркнули, что миротворческая и миростроительная деятельность ООН является важнейшим инструментом урегулирования конфликтов, содействия политическим процессам и защиты гражданского населения. Большинство делегатов отметили, что миротворчество ООН сталкивается с множеством вызовов: от сложной ситуации в сфере безопасности и геополитики, ограниченности финансовых ресурсов до растущих угроз безопасности персонала миссий.

Выступая на заседании, Постоянный представитель Вьетнама при ООН, посол До Хунг Вьет, отметил, что миротворческая деятельность является одним из наиболее наглядных и конкретных проявлений многосторонности, однако она требует дальнейших корректировок и более эффективной адаптации к новой международной обстановке. В этой связи глава делегации Вьетнама предложил четыре приоритетных направления действий на предстоящее время.

Во-первых, миротворческим миссиям следует уделять особое внимание защите гражданских лиц, особенно женщин и детей, рассматривая это как центральную задачу, чтобы миссии действительно становились опорой для местных сообществ. Во-вторых, ООН и миссиям необходимо активнее продвигать усилия по примирению, дипломатии превентивного характера и инициативы Генерального секретаря, чтобы устранять причины конфликтов, а не ограничиваться только управлением кризисами. В-третьих, государства-члены должны в полном объёме и своевременно выполнять свои финансовые обязательства, подкрепляя заявления конкретными действиями. В-четвёртых, ООН следует активизировать подведение итогов и извлечение уроков из деятельности последних десятилетий — как в сфере миротворчества, так и в деле постконфликтного миростроительства, — чтобы гибко применять их при выполнении задач в новых условиях.

Посол До Хунг Вьет подчеркнул, что за более чем десятилетие участия во миротворческой деятельности ООН Вьетнам неизменно убеждён: многосторонность — это прочный путь к достижению и поддержанию устойчивого международного мира. Вьетнам будет и далее идти рука об руку с партнёрами во имя целей поддержания мира и глобальной безопасности.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Исполняющий обязанности МИД Ле Хоай Чунг провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Лаоса

Исполняющий обязанности МИД Ле Хоай Чунг провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Лаоса

9 сентября секретарь ЦК партии, исполняющий обязанности министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг провёл онлайн-телефонный разговор с членом ЦК Народно-революционной партии Лаоса, министром иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Пхомвиханом.
ПОДРОБНЕЕ

Top