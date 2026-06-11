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Вьетнам подтверждает приверженность развитию сотрудничества АСЕАН с Новой Зеландией и Великобританией
В работе форума и семинара приняли участие представители государственных органов, руководители местных администраций, деловых кругов, эксперты и учёные из стран АСЕАН, Новой Зеландии и Великобритании, послы государств АСЕАН, Новой Зеландии и Великобритании в Ханое, а также многочисленные участники в онлайн-формате.
По этому случаю представители стран АСЕАН, Новой Зеландии и Великобритании высоко оценили роль Вьетнама как страны-координатора и его конкретный и практический вклад в развитие Всеобъемлющего стратегического партнёрства АСЕАН – Новая Зеландия и Диалогового партнёрства АСЕАН – Великобритания.
АСЕАН – Новая Зеландия: от обязательств к практическим действиям
Выступая на открытии форума, заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг, руководитель SOM АСЕАН Вьетнама, отметил, что субрегион Меконга сталкивается с серьёзными и непосредственными вызовами, связанными с изменением климата, водной и продовольственной безопасностью. По его словам, эти проблемы выходят за рамки возможностей отдельных государств и требуют реагирования на региональном уровне.
В качестве страны-координатора Вьетнам подтвердил приверженность дальнейшему развитию сотрудничества АСЕАН – Новая Зеландия на более эффективной и практической основе, исходя из принципа, что «политические обязательства должны преобразовываться в конкретные программы действий, результаты которых могут ощущать и которыми могут пользоваться люди».
Сопредседатель форума, временно исполняющая обязанности руководителя SOM АСЕАН Новой Зеландии Алана Хадсон подчеркнула, что субрегион Меконга объединяет динамично развивающиеся экономики с богатым культурным наследием и располагает одной из важнейших речных систем мира, обеспечивающей средства к существованию миллионов людей.
В то же время регион сталкивается со сложным комплексом вызовов, связанных с изменением климата, управлением водными ресурсами, обеспечением инклюзивного роста и укреплением экономической устойчивости. По словам Аланы Хадсон, форум предоставляет важную возможность для обмена мнениями и более глубокого понимания как возможностей, так и вызовов региона.
В ходе дискуссий эксперты и учёные подтвердили стратегическое значение субрегионального сотрудничества для региональной архитектуры и взаимодействия в рамках АСЕАН.
Исполнительный директор Института Меконга Суриян Вичитлекарн и старший научный сотрудник Института исследований Восточной Азии (Сингапур) Хоанг Тхи Ха отметили, что такие проблемы субрегиона Меконга, как водная безопасность, засоление земель, проседание почв, миграция населения и утрата источников дохода, требуют комплексного подхода.
Эксперты рекомендовали теснее увязать сотрудничество по Меконгу с общей повесткой АСЕАН, рассматривая субрегион как неотъемлемую часть усилий по построению устойчивого и инклюзивного Сообщества АСЕАН. Особое внимание было уделено необходимости улучшения координации и мобилизации ресурсов среди партнёров по диалогу АСЕАН, включая использование многостороннего авторитета, технической экспертизы, практического опыта и возможностей зелёного финансирования Новой Зеландии.
С точки зрения применения научно-технологических достижений Деклан Грэм представил ряд конкретных решений, которые Новая Зеландия может предложить субрегиону Меконга, включая климатически устойчивое «умное» сельское хозяйство, управление окружающей средой и земельными ресурсами, разработку засухо- и солеустойчивых сельскохозяйственных культур, технологии замкнутого цикла и биотехнологии для поддержки зелёного перехода.
Участники форума поддержали включение ряда направлений субрегионального сотрудничества в План действий АСЕАН – Новая Зеландия на 2026–2030 годы, особенно в рамках направлений «Планета» и «Люди». Они также подчеркнули необходимость более активного использования новых технологий, включая искусственный интеллект, для ускорения оценки, разработки и реализации конкретных проектов сотрудничества.
Кроме того, была поддержана идея создания ежегодного механизма обменов АСЕАН – Новая Зеландия по вопросам субрегионального сотрудничества с перспективой проведения регулярного диалога в формате «Трек 1,5» с участием как государственных структур, так и представителей научных кругов, бизнеса, СМИ, региональных и международных организаций.
АСЕАН – Великобритания: пять лет сотрудничества и взгляд в будущее
В ходе семинара участники подвели итоги пяти лет развития отношений между АСЕАН и Великобританией после установления Диалогового партнёрства.
Бывший посол и глава Постоянного представительства Таиланда при АСЕАН Фантифа отметила, что отношения АСЕАН – Великобритания развиваются в правильном направлении, однако их стратегический потенциал пока реализован не в полной мере.
Многие участники подчеркнули, что в новых условиях АСЕАН и Великобритании необходимо скорректировать приоритеты и направления сотрудничества для более эффективной адаптации к меняющимся реалиям, а также для обеспечения более ощутимых выгод для граждан, бизнеса и обеих сторон в целом.
Участники обменялись мнениями и рекомендациями относительно стратегических перспектив отношений АСЕАН – Великобритания, включая развитие стратегического диалога, расширение сотрудничества и поиск более гибких и эффективных механизмов взаимодействия для ответа на возникающие региональные вызовы.
По оценке исполняющего обязанности декана факультета международной политики и дипломатии Дипломатической академии Вьетнама, доцента, доктора наук Ха Ань Туана, отношения АСЕАН – Великобритания должны перейти от этапа «укрепления доверия» к этапу «формирования устойчивости».
На протяжении всего семинара обсуждались такие направления сотрудничества, как глобальное управление, повышение устойчивости экономики, укрепление цепочек поставок, стратегические минеральные ресурсы, повышение осведомлённости о морском пространстве, новые технологии, цифровое управление, зелёное финансирование, возобновляемая энергетика и развитие портовой инфраструктуры.
Особое внимание привлекли выступления молодых лидеров из стран АСЕАН и Великобритании, участвующих в программе ASEAN Future Forum NextGen. Они представили многочисленные идеи и предложения по сотрудничеству в новых областях, включая технологии, науку и искусственный интеллект, отражающие взгляды, надежды и ожидания молодого поколения относительно будущего региона.