Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам подтверждает приверженность развитию сотрудничества АСЕАН с Новой Зеландией и Великобританией

Во второй половине дня 10 июня Министерство иностранных дел Вьетнама в качестве координатора отношений АСЕАН – Новая Зеландия и АСЕАН – Великобритания на период 2024–2027 годов организовало Форум АСЕАН – Новая Зеландия по сотрудничеству на субрегиональном уровне при поддержке Министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии и Посольства Новой Зеландии в Ханое, а также семинар АСЕАН – Великобритания, посвящённый 5-летию установления отношений Диалогового партнёрства (2021–2026 годы).
  Участники семинара АСЕАН – Великобритания, посвящённого 5-летию установления отношений Диалогового партнёрства. Фото: ВИА.  
Мероприятия прошли на полях Форума будущего АСЕАН 2026 и были направлены на укрепление сотрудничества между АСЕАН и её партнёрами — Новой Зеландией и Великобританией.

В работе форума и семинара приняли участие представители государственных органов, руководители местных администраций, деловых кругов, эксперты и учёные из стран АСЕАН, Новой Зеландии и Великобритании, послы государств АСЕАН, Новой Зеландии и Великобритании в Ханое, а также многочисленные участники в онлайн-формате.

По этому случаю представители стран АСЕАН, Новой Зеландии и Великобритании высоко оценили роль Вьетнама как страны-координатора и его конкретный и практический вклад в развитие Всеобъемлющего стратегического партнёрства АСЕАН – Новая Зеландия и Диалогового партнёрства АСЕАН – Великобритания.

АСЕАН – Новая Зеландия: от обязательств к практическим действиям

Выступая на открытии форума, заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг, руководитель SOM АСЕАН Вьетнама, отметил, что субрегион Меконга сталкивается с серьёзными и непосредственными вызовами, связанными с изменением климата, водной и продовольственной безопасностью. По его словам, эти проблемы выходят за рамки возможностей отдельных государств и требуют реагирования на региональном уровне.

В качестве страны-координатора Вьетнам подтвердил приверженность дальнейшему развитию сотрудничества АСЕАН – Новая Зеландия на более эффективной и практической основе, исходя из принципа, что «политические обязательства должны преобразовываться в конкретные программы действий, результаты которых могут ощущать и которыми могут пользоваться люди».

Сопредседатель форума, временно исполняющая обязанности руководителя SOM АСЕАН Новой Зеландии Алана Хадсон подчеркнула, что субрегион Меконга объединяет динамично развивающиеся экономики с богатым культурным наследием и располагает одной из важнейших речных систем мира, обеспечивающей средства к существованию миллионов людей.

В то же время регион сталкивается со сложным комплексом вызовов, связанных с изменением климата, управлением водными ресурсами, обеспечением инклюзивного роста и укреплением экономической устойчивости. По словам Аланы Хадсон, форум предоставляет важную возможность для обмена мнениями и более глубокого понимания как возможностей, так и вызовов региона.

В ходе дискуссий эксперты и учёные подтвердили стратегическое значение субрегионального сотрудничества для региональной архитектуры и взаимодействия в рамках АСЕАН.

Исполнительный директор Института Меконга Суриян Вичитлекарн и старший научный сотрудник Института исследований Восточной Азии (Сингапур) Хоанг Тхи Ха отметили, что такие проблемы субрегиона Меконга, как водная безопасность, засоление земель, проседание почв, миграция населения и утрата источников дохода, требуют комплексного подхода.

Эксперты рекомендовали теснее увязать сотрудничество по Меконгу с общей повесткой АСЕАН, рассматривая субрегион как неотъемлемую часть усилий по построению устойчивого и инклюзивного Сообщества АСЕАН. Особое внимание было уделено необходимости улучшения координации и мобилизации ресурсов среди партнёров по диалогу АСЕАН, включая использование многостороннего авторитета, технической экспертизы, практического опыта и возможностей зелёного финансирования Новой Зеландии.

С точки зрения применения научно-технологических достижений Деклан Грэм представил ряд конкретных решений, которые Новая Зеландия может предложить субрегиону Меконга, включая климатически устойчивое «умное» сельское хозяйство, управление окружающей средой и земельными ресурсами, разработку засухо- и солеустойчивых сельскохозяйственных культур, технологии замкнутого цикла и биотехнологии для поддержки зелёного перехода.

Участники форума поддержали включение ряда направлений субрегионального сотрудничества в План действий АСЕАН – Новая Зеландия на 2026–2030 годы, особенно в рамках направлений «Планета» и «Люди». Они также подчеркнули необходимость более активного использования новых технологий, включая искусственный интеллект, для ускорения оценки, разработки и реализации конкретных проектов сотрудничества.

Кроме того, была поддержана идея создания ежегодного механизма обменов АСЕАН – Новая Зеландия по вопросам субрегионального сотрудничества с перспективой проведения регулярного диалога в формате «Трек 1,5» с участием как государственных структур, так и представителей научных кругов, бизнеса, СМИ, региональных и международных организаций.

АСЕАН – Великобритания: пять лет сотрудничества и взгляд в будущее

В ходе семинара участники подвели итоги пяти лет развития отношений между АСЕАН и Великобританией после установления Диалогового партнёрства.

Бывший посол и глава Постоянного представительства Таиланда при АСЕАН Фантифа отметила, что отношения АСЕАН – Великобритания развиваются в правильном направлении, однако их стратегический потенциал пока реализован не в полной мере.

Многие участники подчеркнули, что в новых условиях АСЕАН и Великобритании необходимо скорректировать приоритеты и направления сотрудничества для более эффективной адаптации к меняющимся реалиям, а также для обеспечения более ощутимых выгод для граждан, бизнеса и обеих сторон в целом.

Участники обменялись мнениями и рекомендациями относительно стратегических перспектив отношений АСЕАН – Великобритания, включая развитие стратегического диалога, расширение сотрудничества и поиск более гибких и эффективных механизмов взаимодействия для ответа на возникающие региональные вызовы.

По оценке исполняющего обязанности декана факультета международной политики и дипломатии Дипломатической академии Вьетнама, доцента, доктора наук Ха Ань Туана, отношения АСЕАН – Великобритания должны перейти от этапа «укрепления доверия» к этапу «формирования устойчивости».

На протяжении всего семинара обсуждались такие направления сотрудничества, как глобальное управление, повышение устойчивости экономики, укрепление цепочек поставок, стратегические минеральные ресурсы, повышение осведомлённости о морском пространстве, новые технологии, цифровое управление, зелёное финансирование, возобновляемая энергетика и развитие портовой инфраструктуры.

Особое внимание привлекли выступления молодых лидеров из стран АСЕАН и Великобритании, участвующих в программе ASEAN Future Forum NextGen. Они представили многочисленные идеи и предложения по сотрудничеству в новых областях, включая технологии, науку и искусственный интеллект, отражающие взгляды, надежды и ожидания молодого поколения относительно будущего региона.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генсек, Президент То Лам: защита окружающей среды и адаптация к изменению климата являются одним из столпов новой модели развития

Генсек, Президент То Лам: защита окружающей среды и адаптация к изменению климата являются одним из столпов новой модели развития

Во второй половине дня 10 июня в ЦК КПВ Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам провёл рабочее совещание с Парткомом Правительства и Парткомами соответствующих ведомство по вопросу подведения итогов реализации Резолюции №24-NQ/TW от 3 июня 2013 года, принятой ЦК XI созыва, о проактивном реагировании на изменение климата, усилении управления природными ресурсами и охране окружающей среды.
ПОДРОБНЕЕ

Top