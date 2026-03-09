Вьетнам подтверждает приверженность продвижению разоружения и нераспространения ядерного оружия

Советник-посланник Нгуен Хоанг Нгуен, временный поверенный в делах Постоянного представительства Вьетнама при ООН, выступает на дискуссионной сессии (Фото: ВИА)

В дискуссии приняли участие около 100 делегатов — представители учреждений ООН, государств-членов, научного сообщества, а также студенты ряда крупных университетов Нью-Йорка. В ходе обсуждения участники выразили обеспокоенность сложной современной геополитической обстановкой и рисками, связанными с нарастающей гонкой вооружений и международными конфликтами.

При этом они подчеркнули ключевую роль процессов разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения на глобальном уровне, включая соответствующие международные договоры, такие как Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Все участники согласились с важностью диалога, сотрудничества и повышения общественной осведомлённости, особенно среди молодёжи, о разрушительных последствиях ядерного оружия и роли многостороннего сотрудничества в усилиях по окончательному устранению этой угрозы. Особо было отмечено и поддержано успешное выполнение Вьетнамом обязанностей председателя 11-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, которая пройдёт в Нью-Йорке в апреле–мае 2026 года.

Выступая на заседании, советник-посланник Нгуен Хоанг Нгуен - временный поверенный в делах Постоянного представительства Вьетнама при ООН — поделился обеспокоенностью по поводу нынешней международной ситуации в области безопасности, подчеркнул важность процесса разоружения и призвал страны к укреплению единства и многостороннего сотрудничества для повышения доверия и общего понимания этой проблемы.

Представитель Вьетнама вновь подтвердил принципиальную позицию и твёрдую приверженность страны делу разоружения и нераспространения ядерного оружия, что проявляется в решимости и усилиях по выполнению роли председателя 11-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО на основе принципов баланса, прозрачности и инклюзивности.

В 2022 году резолюция A/RES/77/51, принятая 77-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, объявила 5 марта (день вступления в силу ДНЯО в 1970 году) Международным днём повышения осведомлённости о разоружении и нераспространении ядерного оружия. Эта инициатива направлена на повышение информированности общественности и подчёркивает важную роль процессов разоружения и нераспространения ядерного оружия для поддержания международного мира и безопасности.

Резолюция также призывает государства-члены ООН, международные организации, общественность и СМИ отмечать этот день посредством образовательных мероприятий и инициатив по повышению общественной осведомлённости.