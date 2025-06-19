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Вьетнам подтверждает приверженность дальнейшему продвижению гендерного равенства

Вьетнам выдвинул ряд предложений по приоритетным направлениям, включая сокращение цифрового разрыва, усиление лидерской роли женщин в цифровой экономике и управление искусственным интеллектом. С 17 по 19 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит ежегодная сессия Исполнительного совета ООН-Женщины (UN Women) за гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин, посвящённая обсуждению ежегодного доклада, реализации Стратегического плана на 2022–2025 годы и проекта нового Стратегического плана на 2026–2029 годы.

В своём вступительном слове Исполнительный директор ООН-Женщины Сима Сами Бахус подчеркнула важность продвижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в условиях множества глобальных вызовов — от неравенства и конфликтов до изменения климата и усиливающегося гендерного разрыва в доступе к финансам.

Она подтвердила, что ООН-Женщины продолжит сотрудничество с Исполнительным советом и другими заинтересованными сторонами для реализации глобальных обязательств по защите прав женщин и девочек, включая Пекинскую декларацию и Платформу действий, а также Цель устойчивого развития №5.

Во время обсуждений большинство стран призвали к увеличению инвестиций в расширение прав женщин, особенно в таких сферах, как экономика, образование и здравоохранение.

Советник-посланник Нгуен Хоанг Нгуен, заместитель Постоянного представителя Вьетнама при ООН, заявил, что нынешняя сессия — это важная возможность для стран-членов и ООН-Женщины оценить достигнутые результаты и вновь подтвердить свою приверженность действиям по продвижению гендерного равенства и расширению прав женщин.

Он отметил, что ООН-Женщины следует учитывать особенности развивающихся стран, включая потребности в наращивании потенциала, справедливом финансировании и инклюзивном развитии.

В качестве члена Исполнительного совета ООН-Женщины, Вьетнам выдвинул ряд предложений, сосредоточенных на приоритетах по сокращению цифрового разрыва, усилению лидерской роли женщин в цифровой экономике и управлении искусственным интеллектом, мобилизации устойчивого финансирования для программ по гендерному равенству, с учётом приоритетов и условий каждой страны, а также поощрении реального участия женщин в руководстве и управлении во всех сферах.

По этому случаю cоветник-посланник Нгуен Хоанг Нгуен поделился рядом заметных достижений Вьетнама за последние годы: женщины составляют 30% от общего числа депутатов Национального собрания, 28% среди руководителей предприятий; страна поднялась в мировом рейтинге гендерного равенства с 87-го места в 2021 году на 72-е в 2024 году.

ВИА/ИЖВ

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