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Вьетнам подтверждает постоянный вклад в работу Канцелярии Председателя ГА ООН

Вьетнам подтверждает постоянный вклад в работу Канцелярии Председателя ГА ООН
  Посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при ООН, выступает на диалоге. Фото: ВИA  
Кандидат на пост Председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) Анналена Баербок, бывший министр иностранных дел Германии, провела 15 мая (по местному времени) в Нью-Йорке неформальный диалог с представителями Азиатско-Тихоокеанской группы и всеми членами ГА ООН, чтобы поделиться своим видением и приоритетами в случае избрания.

Анналена Баербок подтвердила свою приверженность продвижению реформы ООН и реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), обеспечению прозрачного процесса выбора следующего Генерального секретаря ООН, ускорению действий по защите климата и соблюдению прав человека.

Выступая на сессии и в ходе двусторонних дискуссий, посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при ООН, высоко оценил твердую приверженность Германии развитию многосторонних отношений и ее практический вклад в деятельность ООН. Он подтвердил, что Вьетнам ценит свои двусторонние отношения с Германией и всегда поддерживает активное и тесное сотрудничество с европейской страной на многосторонних форумах.

Дипломат призвал кандидата на пост председателя ГА ООН продвигать вопросы, которые волнуют Вьетнам во время ее пребывания на этом посту, включая поддержание и уважение международного права и Устава ООН, а также обеспечение прозрачного процесса реформирования ООН при полном участии всех государств-членов.

Посол Данг Хоанг Жанг также выразил поддержку Вьетнама видению и приоритетам Бербока и подтвердил готовность Вьетнама продолжать тесное и всестороннее сотрудничество с Председателем ГА ООН и Канцелярией Председателя ГА ООН для совместной реализации общих целей.

ИЖВ/ВИА

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