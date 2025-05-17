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Вьетнам подтверждает постоянный вклад в работу Канцелярии Председателя ГА ООН
Анналена Баербок подтвердила свою приверженность продвижению реформы ООН и реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), обеспечению прозрачного процесса выбора следующего Генерального секретаря ООН, ускорению действий по защите климата и соблюдению прав человека.
Выступая на сессии и в ходе двусторонних дискуссий, посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при ООН, высоко оценил твердую приверженность Германии развитию многосторонних отношений и ее практический вклад в деятельность ООН. Он подтвердил, что Вьетнам ценит свои двусторонние отношения с Германией и всегда поддерживает активное и тесное сотрудничество с европейской страной на многосторонних форумах.
Дипломат призвал кандидата на пост председателя ГА ООН продвигать вопросы, которые волнуют Вьетнам во время ее пребывания на этом посту, включая поддержание и уважение международного права и Устава ООН, а также обеспечение прозрачного процесса реформирования ООН при полном участии всех государств-членов.
Посол Данг Хоанг Жанг также выразил поддержку Вьетнама видению и приоритетам Бербока и подтвердил готовность Вьетнама продолжать тесное и всестороннее сотрудничество с Председателем ГА ООН и Канцелярией Председателя ГА ООН для совместной реализации общих целей.